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Karayipleri Beryl Kasırgası vurdu: 6 kişi hayatını kaybetti! Fırtına dinmiyor: O ülke için tarih verildi

Karayipleri vuran Beryl Kasırgası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Kasırganın yarın Cayman Adaları'nı, 5 Temmuz'da ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı etkileyeceği belirtilirken bir diğer Karayip ülkesi Belize'de de kasırganın etkili olacağına dair uyarıda bulunuldu.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:38 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:38
Karayipleri Beryl Kasırgası vurdu: 6 kişi hayatını kaybetti! Fırtına dinmiyor: O ülke için tarih verildi

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Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, şiddeti "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası'nın dün gece Jamaika'nın başkenti Kingston'un yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi ve kasırganın hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı, kuzeybatı yönünde ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

MEKSİKA İÇİN TARİH VERDİLER

Kasırganın yarın Cayman Adaları'nı, 5 Temmuz'da ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı etkileyeceği belirtildi.

EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karayipler ülkelerinde kasırganın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkedeki durumun vahim olduğunu belirtti ve binaların neredeyse tamamen yok olduğunu söyledi.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise ülke vatandaşlarının kasırga tehlikesini ciddiye almalarını fakat panik yapmamalarını söyledi.

BELIZE'YE UYARI

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir Karayip ülkesi olan Belize'de de kasırga tehlikesine karşın uyarı yapıldı.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş ve kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

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