Karayipleri Beryl Kasırgası vurdu: 6 kişi hayatını kaybetti! Fırtına dinmiyor: O ülke için tarih verildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, şiddeti "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası'nın dün gece Jamaika 'nın başkenti Kingston'un yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtildi ve kasırganın hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı, kuzeybatı yönünde ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karayipler ülkelerinde kasırganın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkedeki durumun vahim olduğunu belirtti ve binaların neredeyse tamamen yok olduğunu söyledi.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise ülke vatandaşlarının kasırga tehlikesini ciddiye almalarını fakat panik yapmamalarını söyledi.

BELIZE'YE UYARI

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir Karayip ülkesi olan Belize'de de kasırga tehlikesine karşın uyarı yapıldı.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş ve kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.