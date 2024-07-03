Avrupa’da yeni cephe açılıyor! 15 binden fazla asker binlerce kilometre uzaklıktan geldi

Ukrayna Savaşı 'nda iki buçuk yıl geride kalırken Gazze'de aylardır devam eden İsrail saldırıları dünyayı Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklüyor. Yalnızca Orta Doğu'da değil, Avrupa'da da tansiyon anbean yükselirken Ukrayna Savaşı'na bir ülkenin daha dahil olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 'un askeri mühendislerini Ukrayna sınırına görünüşte Rusya'ya Donbas'taki restorasyon çalışmalarına yardım için gönderdiğini ancak Kiev'in bunların gizli bir askeri amaç için gönderildiğinden şüphelenildiğini belirtti.

Kuzey Kore'nin Rusya 'nın Ukrayna sınırında yeni bir "yeraltı cephesi" açmasına yardımcı olmak üzere tünel kazmak için binlerce asker gönderdiği ortaya çıktı.

KUZEY KORELİ MÜHENDİSLER UKRAYNA'DA

Rusya'nın daha önce savaşta tüneller kullandığını hatırlatan The Mirror gazetesi, Kuzey Koreli mühendislerin devam eden savaşta avantaj elde etmek için istihdam edildiğine yönelik endişelerin attığını belirtti.

United Ukraine analisti Aleksey Kusch, Rusya'nın cephede büyük atılımlar yapmak amacıyla Avdiivka ve Toretsk'teki çatışmalarda iki kez tünel kullandığını belirtti. Kusch, Putin'in yaz ve sonbahar ayları boyunca tüneller kazarak savaştaki çıkmazı çözmeye çalışacağı konusunda uyarıda bulundu.

15 BİNDEN FAZLA ASKER GELDİ

"Çeşitli kaynaklara göre, Kuzey Kore ordusunun yaklaşık beş mühendislik tugayı Donbas'a ulaşabilir" diyen Kusch, bunun Donbas'a 15.000'den fazla askerin getirildiği anlamına geleceğini belirtti.

Kushch, Ukrayna'da savaşın "tam gaz" devam ettiğine dikkat çekerken Kuzey Kore'den getirilen askerlerin "restorasyon" çalışması yaptıklarına dair herhangi bir iddianın mantıksız olduğunu söyledi. Ve "Rusların Avdiivka ve Toretsk yakınlarındaki atılımı, diğer şeylerin yanı sıra, yeraltı tünellerinin kullanılmasının bir sonucu olarak gerçekleşti." dedi.

Rusların Avdiivka'da kullanması için bir tünel zaten vardı fakat gazeteci Will Stewart'a göre Toretsk'te yaklaşık iki mil uzunluğunda yeni bir tünel kazıldı. Toretsk, "Savaşın yeni bir teknolojisi olarak kullanılıyor ... insansız hava araçları ve topçu saldırılarına karşı koruma sağlamak için - baltalamak, arkaya gitmek, pozisyonları ele geçirmek, siper kazmak için…" ifadelerini kullandı.

"KORELİLERDEN DAHA İYİ KİM KAZABİLİR?"

"Korelilerden daha iyi kim kazabilir?" diye soran Kusch, Pyongyang'ın Kore savaşındaki deneyimlerinden kaynaklanan "kendi yeraltı savaş teorisini geliştirdiğini" açıkladı. Kusch, "Putin Haziran ayında yaptığı Kuzey Kore ziyaretinde yeraltı savaş stratejisini onaylamış olabileceğini" belirtti ve "Belki de bunu Kuzey Koreliler önermiştir" dedi.