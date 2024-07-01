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Gazze’de 269 günlük İsrail soykırımı! 7 Ekim’den bu yana can kaybı 97 bin 900’e çıktı

İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze’de saldırıya devam ediyor. İsrail’in 269 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 900'e çıktı. İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 kişi öldü, 91 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 13:27 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 13:27
Gazze’de 269 günlük İsrail soykırımı! 7 Ekim’den bu yana can kaybı 97 bin 900’e çıktı

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İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldıran İsrail ordusu 37 bin 900 kişiyi öldürdü.

37 BİN 900 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 37 bin 900'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 269 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 2 KATLİAM

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 2 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 23 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 900'e, yaralananların sayısının da 87 bin 60'a yükseldiği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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