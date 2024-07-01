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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kriz! İsyancılar stratejik kasabayı ele geçirdi güvenlik güçleri bölgeyi terk etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar, stratejik önemde bir kasaba olan Kanya Bayonga’nın kontrolünü ele geçirdi. M23 üyelerinin kasabanın kontrolünü ele geçirmesinin güvenlik güçlerinin bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 13:10 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 13:10
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kriz! İsyancılar stratejik kasabayı ele geçirdi güvenlik güçleri bölgeyi terk etti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de (KDC) isyanclar stratejik önemi olan bir kasabayı kontrol altına aldı. Ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletine bağlı, Kanya Bayonga kasabasının kontrolü isyancıların eline geçti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) üyeleri arasında uzun süredir devam eden çatışmaların geçtiğimiz hafta şiddetlendiği bildirildi.

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İSYANCILAR STRATEJİK KASABAYI ELE GEÇİRDİ

Bölgede stratejik öneme sahip Kanya Bayonga kasabasında yoğunlaşan çatışmaların ardından kasabanın kontrolü M23 üyelerinin eline geçti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TERK ETTİ

KDC'nın doğusunda birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçiren M23 üyelerinin Kanya Bayonga'ya girmesinin ardından güvenlik güçleri, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdüren M23 üyeleri, geçen sene yine stratejik öneme sahip maden şehri Mushaki ve Rubuya'yı ele geçirmişti.

Son günlerde saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda ise iddiaları reddediyor.

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