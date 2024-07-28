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Gazze’de 269 günlük İsrail soykırımı! 24 saatte sayısız katliam: Can kaybı 39 bin 324’e çıktı

İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor. İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi. İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda ise 66 Filistinli öldü, 241 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 12:27 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 12:27
Gazze’de 269 günlük İsrail soykırımı! 24 saatte sayısız katliam: Can kaybı 39 bin 324’e çıktı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılardaki can kaybı, son 24 saatte 66 kişi artarak 39 bin 324 oldu.

GAZZE'DE 269 GÜNLÜK SOYKIRIM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 296 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 66 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.

39 BİN 324 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324'e, yaralı sayısının da 90 bin 830'a çıktığı bildirildi.

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Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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