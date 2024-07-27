Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullah’ını hedef aldı! Gerilim had safhada! Demir Kubbe mi? Felak-1 mi?

İsrail'in "şüphesiz" bir bedel ödeyeceğini belirten Katz, Hizbullah'ın ödeyeceği bedelin ise daha ağır olacağını savundu.
Ülkesinin ABD ve Avrupa'dan "tam destek" alacağını ifade eden Katz, İsrail'in atacağı adıma ilişkin detay vermedi.
NETANYAHU ABD'DEN DÖNÜYOR
ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e yapılan saldırı hakkında bilgilendirilmesinin ardından mümkün olan en kısa sürede İsrail'e dönmek için talimat verdiği bildirildi.
İsrail Başbakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, ABD seyahatindeki Netanyahu'nun saldırı sonrası İsrail'e dönüş takvimine ilişkin açıklamada bulunuldu.
Paylaşımda, Mecdel Şems beldesine yönelik saldırıya ilişkin bilgilendirilmesinin ardından Başbakan Netanyahu'nun, kendisini İsrail'e götürecek uçağın mümkün olan en erken saatte kalkması talimatını verdiği bildirildi.
The Times of Israel gazetesine göre, ABD'deki Netanyahu'nun mahiyetindeki bir yetkili, ABD saatiyle gece 23.00 olarak planlanan uçuşun saat 18.00'e çekildiğini kaydetti.
GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR
Netanyahu'nun katılacağı güvenlik kabinesinin yerel saatle 16.00'da toplanacağı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştü.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri kurmay kademesi ve üst düzey güvenlik yetkilileri Gallant'a "Hizbullah'a verilecek yanıta ilişkin seçenekleri" sundu.
Gallant, "olası eylem planlarını değerlendirdiği ve güvenlik kademesine bunlara uygun hareket etmesi talimatı" verdi.
Abu Dabi merkezli Sky News Arabiya gazetesine konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı, "Tel Aviv'in Hizbullah'a güçlü bir karşılık vereceğini ancak savaş başlatmak istemediklerini" söyledi.
ROKET İRAN YAPIMI FELAK-1
İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu iddia etti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, sahaya 53 kg patlayıcı taşıyan İran yapımı Felak-1 roketi düştüğünü belirterek "bu silahın sadece Hizbullah'ın elinde bulunduğunu" söyledi.
Hizbullah bağlantılı medya organlarında, olaya İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen bir füzenin neden olduğuna ilişkin görgü tanığı ifadeleri yer aldı.
ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Her türlü belirti, roketin Hizbullah'tan geldiğini gösteriyor. İsrail'in vatandaşlarını terörist saldırılarından koruma hakkının arkasındayız" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da, "Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Bu onların roketiydi ve onların kontrolündeki bir bölgeden ateşlendi. Bu saldırıyı herkes kınamalı" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DE AŞIRI SAĞCI KOALİSYON ORTAKLARINDAN SERT KARŞILIK ÇAĞRISI
İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortaklarından, Lübnan ile savaşa gidilmesi çağrıları yükseldi.
Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırı karşısında "Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın başıyla tüm Lübnan'ın bedel ödemesi gerektiğini, harekete geçmek gerektiğini" belirtti.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de basına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile 8 Ekim'den itibaren savaş halinde olduklarını, "düşmanı yenmeleri gerektiğini" dile getirerek "karar alıcı platformların bu gerçekliği kabul etmeyi 10 aydır reddettiği" ifadeleriyle kendisinin alınmadığı güvenlik kabinesine tepki gösterdi.
İsrail Savunma Bakanı Gallant'ı "bölgedeki çatışmayı idare etmekle" suçlayan Ben-Gvir, Başbakan'dan kabineyi gerekirse telefon bağlantısıyla toplayarak "hemen kuzeyde savaş kararı" almasını talep etti.
İSRAİL'DE SİYASET VE GÜVENLİK TEŞKİLATINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD seyahatindeki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin bilgilendirildi ve askeri sekreteriyle güvenlik istişareleri yaptı. Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde tüm güvenlik teşkilatı liderleriyle görüşeceği paylaşıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ve diğer üst düzey isimlerle Mecdel Şems'teki saldırıyı görüştüğü kaydedildi.