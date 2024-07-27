Golan Tepeleri’nden topyekün savaşa! İsrail gece boyunca Lübnan Hizbullah’ını hedef aldı! Gerilim had safhada! Demir Kubbe mi? Felak-1 mi?

İSRAİL'DEN SAVAŞTA "BİR SONRAKİ ADIM" MESAJI İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirmesi sonucunda" saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, saldırının ardından cumartesi günü Majdal Şems'e yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in Kuzey'de savaşın bir sonraki aşamasına hazır olma durumunun 'bir sonraki seviyeye' yükseltileceğini duyurdu.

HİZBULLAH'TAN ABD'YE VE BM'YE TELEFON Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını "kesinlikle yalanladığını, olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" vurguladı. İsrail ve ABD medyası ise Hizbullah'ın hem ABD'ye hem de Birleşmiş Milletler'e İsrail'in bir karşı saldırı yapması durumunda topyekün bir savaş çıkacağını bildirdiğini belirtti.

AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz

HEDEF DÜRZİLER Mİ HİZBULLAH MI?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olayı A Haber canlı yayınında anlatan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in içinde yaşayan Dürzi toplumunun yaşadığı rahatsızlıktan bahsetti. Boyraz, "İsrail vatandaşı olan Dürzilerin ekseriyeti İsrail ordusunda, polisinde ve istihbaratında çalışıyor ve şu anda benim bulunduğum Lübnan'da da çok güçlü bir Dürzi toplumu var ve bunlar İsrail karşıtı direnişin taraftarı. Hem eylemleri hem söylemleri bu yönde. Lübnan'daki Dürzilerin lideri de şu Velid Canbolat. Lübnan'daki Müslüman Hristiyan iç savaşında da Hristiyanlara karşı savaşan bir topluluk Dürziler." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mecdel Şems'ten bir cenaze kaldırıldığını ve cenazenin Gazze'de öldürülen Dürzi İsrail askerinin cenazesi olduğunu ifade eden Boyraz, "İsrail bayrağına sarılmıştı tabut ve İsrail bayraklarıyla Dürzi bayrakları vardı. O cenazede buradaki Lübnan'daki Dürzi Velid Canbolat'ın babası Kemal Canbolat'ın da posterleri açıldı. Velit Canbolat buna çok sert bir açıklama yaptı. Canbolat, "Ben bu sahneden iğreniyorum. Kemal Canbolat Arapların kahramanıdır, İsrail bayrağının arkasında onun fotoğrafının açılması kabul edilemez." dedi." ifadelerini kullandı.

İsrail içindeki Dürzi toplumunun tartışmaları olduğunun altınız çizen Boyraz, "Yahudiler öldüğü zaman daha farklı bir karşılık verilebilirdi deniliyor. 6-7 yıl önce İsrail bir kanun geçirdi: Yahudi Ulus Devleti Yasası. Yasada bu ülkenin kaderine yalnız Yahudiler karar verir deniliyordu. Bu kanunu geçirmesinin sebebi şuydu: Filistinlilerin nüfusu artarsa Yahudiler azınlığa düşerse İsrail vatandaşları arasında İsrail'in kaderini Yahudiler belirlebilsin diyeydi. Bu durum Dürzi toplumu tarafından çok eleştirilmişti." şeklinde konuştu.