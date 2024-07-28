İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği bildirildi.

CIA MOSSAD VAR FİLİSTİN YOK

Gazze'de ateşkes için düzenlenen görüşmede CIA ve Mossad yer alırken Filistin heyetinin bulunmaması dikkat çekti. Öte yandan İsrail gazetesi Yediot Ahronot ise görüşmede karamsarlığın hakim olduğunu belirtti.

İSRAİL HEYETİ ROMA'DA

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Barnea liderliğindeki İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu sabah Roma'ya ulaştı.

İTALYA'DA ESİR TAKASI GÖRÜŞMESİ

İtalya'daki görüşmelere ABD, Mısır ve Katar'dan da üst düzey katılım gerçekleşiyor.

GOLAN'DA TOPYEKÜN SAVAŞ ADIMI

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası görüşmelerindeki zirve, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen füze saldırısında çoğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği ve bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Görüşmeler devam ederken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının şiddetini artırdı. İsrail ordusu, Gazze'de daha önceden yerinden edilmiş Filistinliler için güvenli bölge olarak açıkladığı bölgelere yeniden zorla tahliye emirleri göndermeye başladı.

HAN YUNUS'TA 54 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun 27 Temmuz'da Han Yunus'ta yerinden edilmişlerin sığındığı bir okul ve Deyr el-Belah'ta daha önceden "güvenli" bölge olarak açıkladığı yerlere düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 54 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzunca süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, güvenlik teşkilatı ve müzakereleri yürüten istihbarat teşkilatları anlaşma yapılması yönünde görüş bildirmişti. Buna karşın Netanyahu'nun hükümetindeki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı karşısında anlaşmaya yanaşmadığı ifade edilmişti.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun "Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyen Filistinlilerin denetlenmesi" gibi yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.