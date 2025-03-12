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Trump'ın Hamaney'e mektup! BAE tarafından İran'a teslim edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu teslim etti.

AA AA
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 19:08 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 19:08
Trump’ın Hamaney’e mektup! BAE tarafından İran’a teslim edildi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, akşam saatlerinde Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü.

TRUMP'IN HAMANEY'E MEKTUBU

Ülke medyasındaki haberlere göre Gargaş, Erakçi'ye ABD Başkanı Trump'ın, İran lideri Hamaney'e hitaben yazdığı mektubu iletti.

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

NELER OLMUŞTU?

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump'ın, Hamaney'e mektup gönderdiğine ilişkin açıklamasına dair soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtlamıştı.

Daha sonra ülke medyasına demeç veren bir Amerikalı yetkili, Trump'ın mektubu yazdığını ancak henüz göndermediğini söylemişti.

Hamaney ise 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

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