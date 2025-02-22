ABD’yi hedef alan Kuzey Kore'den Trump'a "gangster" benzetmesi!

Kuzey Kore Dışi��leri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Donald Trump 'ın göreve başlamasından bu yana ABD ve müttefiklerinin askeri provokasyonlarını artırdığı belirtilerek, "ABD ve diğer düşmanların tehditlerine stratejik araçlarımızla karşılık verecek ve Kore Yarımadası'ndaki istikrarsız güvenlik ortamını kontrol altına almaya yönelik sorumlu askeri faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" denildi.

ABD ve Güney Kore’nin 20 Şubat'ta Kore Yarımadası’nda gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatına Kuzey Kore’den tepki geldi. (AA) "ABD'NİN ÜSTÜNLÜK HIRSI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR" ABD ve Güney Kore'nin 20 Şubat'ta Kore Yarımadası'nda gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatına Kuzey Kore 'den tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ismiyle eleştirilerek, "Trump yönetiminin göreve başlamasından bu yana, ABD ve müttefikleri Kuzey Kore'nin güvenliğini tehdit eden askeri provokasyonlarını giderek artırdı" denildi.

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada ABD’nin Kore Yarımadası’na nükleer denizaltı ve çeşitli taktik ve stratejik keşif uçakları göndererek provokatif askeri hamlelerini sürdürdüğü savuldu. (AA)



ABD'nin Kore Yarımadası'na nükleer denizaltı ve çeşitli taktik ve stratejik keşif uçakları göndererek provokatif askeri hamlelerini sürdürdüğü savunulan açıklamada, "ABD'nin bu tür hamleleri, mevcut ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesine ve bölgesine ani bir nükleer saldırı düzenleme suretiyle ezici güç avantajı elde etmeye yönelik değişmez üstünlük hırsını açıkça göstermektedir" ifadelerine yer verildi.



"NÜKLEER GÜCÜMÜZ MEŞRU BİR SAVUNMA ARACIDIR"

ABD'nin nükleer silahlanma konusundaki "çifte standartlı" ve "ganstervari" mantığının Kuzey Kore konusunda asla işe yaramayacağı vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin nükleer gücü, ulusal egemenliğimizi ve bölgenin güvenliğini korumaya yönelik meşru bir savunma aracıdır. Nükleer kapasitemizin hızlı bir şekilde güçlendirilmesi, ABD ve müttefiklerinin son zamanlarda giderek artan askeri tehditleriyle başa çıkmaya yönelik bir gerekliliktir" ifadeleri kullanıldı.