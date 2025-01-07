Fransız Aşırı Sağ Lideri Jean-Marie Le Pen 96 Yaşında Öldü

Fransız aşırı sağcı siyasi partisi Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen'in 96 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

BAKIM MERKEZİNDE KALIYORDU

Ulusal Birlik Başkanı Jordan Bardella, Salı günü sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda Le Pen'in ölümünü doğruladı.

Ailesinden yapılan açıklamaya göre, eski paraşütçü ve uzun yıllar partisinin liderliğini üstlenen Le Pen, son günlerini bir bakım merkezinde geçiriyordu.

40 SENE ULUSAL CEPHE'NİN BAŞKANLIĞINI YAPTI

Le Pen, 1972'deki kuruluşundan 2011'e kadar Ulusal Cephe'nin başkanlığını yaptı. Liderlik görevinin ardından, 2011'den 2015'e kadar partinin Onursal Başkanı ünvanını taşıdı.