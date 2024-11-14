Fransa’da Le Pen’e AB fonlarını zimmete geçirmekten hapis cezası istendi

Politico'nun haberine göre, savcılar, Marine Le Pen'in zimmetine para geçirmekten suçlu bulunarak 3 yılı ertelemeli olmak üzere 5 yıl hapis cezası almasını talep etti. Yargıcın aksi yönde karar vermemesi durumunda, bu ceza Le Pen'in cumhurbaşkanlığına aday olmasını otomatik olarak engelleyecek. Suçlu bulunması halinde ise Fransız siyasetçi, kararı temyize götürebilecek.

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen (Fotoğraf: AA)

MARİNE LE PEN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamaları reddeden Marine Le Pen'in, 27 Kasım'a kadar hakim önünde savunma yapması ve nihai kararın 2025'in başlarında açıklanması öngörülüyor.

Geçen hafta duruşmada, Fransa cumhurbaşkanlığı için dördüncü kez aday olmayı planladığını belirten Le Pen, adaylığının engellenmesi halinde "milyonlarca Fransız'ın cumhurbaşkanı adayından mahrum kalacağını" ifade etmişti.

Marine Le Pen AB fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanıyor (Fotoğraf: AA)

AP'DE "HAYALİ İSTİHDAM" SUÇLAMASI

Marine Le Pen'in de yer aldığı eski Ulusal Cephe (FN) Partisi'ne mensup bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri hakkında, 2004-2016 yılları arasında AP'de "hayali istihdam" yaratıldığı iddiasıyla 2015 yılında soruşturma başlatılmıştı. Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen'in de aralarında bulunduğu bazı partili AP üyeleri hakkında, AB fonlarını kötüye kullandıkları ve suçu gizledikleri gerekçesiyle dava açılmasını talep etmişti. Ulusal Cephe (FN) Partisi, 2018 yılında ismini değiştirerek Ulusal Birlik (RN) Partisi'ne dönüştü.