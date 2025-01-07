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Suriye’ye uluslararası uçuşlar başladı! İlk sefer Doha’dan Şam’a

Suriye’nin başkenti Şam’a uluslararası uçuşlar başladı. Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:24
Suriye’ye uluslararası uçuşlar başladı! İlk sefer Doha’dan Şam’a

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    Başlıkların Devamı

    Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a uluslararası uçuşlar başladı.

    Şam'a uluslararası uçuşlar yeniden başladı!

    Uluslararası Şam Havalimanı, ReutersUluslararası Şam Havalimanı, Reuters

    KATAR'DAN ŞAM'A İLK UÇUŞ

    Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

    Uluslararası Şam Havalimanı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüUluslararası Şam Havalimanı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Bu, Suriye'deki yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uluslararası yolcu uçağı oldu.

    Şam'a uluslararası uçuşlar başladı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüŞam'a uluslararası uçuşlar başladı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    ŞAM'DAN HALEP'E İLK YEREL SEFER

    Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmiş ve 18 Aralık'ta, Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

    Şam Uluslararası Havalimanı bu sabah uluslararası uçuşlara açılmıştı.

    Suriye'de yeni dönemde Şam Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine yapılmıştı.

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