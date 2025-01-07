Suriye’ye uluslararası uçuşlar başladı! İlk sefer Doha’dan Şam’a

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a uluslararası uçuşlar başladı.
KATAR'DAN ŞAM'A İLK UÇUŞ
Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Bu, Suriye'deki yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'na inen ilk uluslararası yolcu uçağı oldu.
ŞAM'DAN HALEP'E İLK YEREL SEFER
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmiş ve 18 Aralık'ta, Suriye Hava Yolları'na ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.
Şam Uluslararası Havalimanı bu sabah uluslararası uçuşlara açılmıştı.
Suriye'de yeni dönemde Şam Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçuş Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika kentine yapılmıştı.