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Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’a füzeli saldırı! Sivastapol’da 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sivastapol şehrine füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Sivastopol bölgesinin Rus valisi Mihail Ravojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlediğini ve ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 16:21 Güncelleme 23 Haziran 2024, 16:23
Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’a füzeli saldırı! Sivastapol’da 3 kişi hayatını kaybetti

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Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a saldırı düzenlendi. Kırım'ın Sivastapol şehrine düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

RUSYA FÜZELERLE SALDIRDI

Sivastopol bölgesinin Rus valisi Mihail Ravojayev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Sivastopol'e füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Füzelerin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu ancak füze parçalarının Sivastopol şehrine düştüğünü aktaran Ravojayev, "Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan kişi sayısı 100'e çıktı." ifadesini kullandı.

Olay yerinde durumun "ağır" olduğunu belirten Ravojayev, saldırının ayrıca orman yangınına da neden olduğunu kaydetti.

Ravojayev, olay yerinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının ABD yapımı "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiğini ve bu füzelerin misket içerikli olduğunu bildirdi.

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