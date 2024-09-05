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Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?

Son dakika haberleri... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı. Peki kim bu Michael Barnier? İşte, Fransa'nın en yaşlı başbakanının portresi...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 15:00 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 15:30
Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu! Kim bu Michel Barnier?

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'daki erken seçimlerin siyasi çıkmaza girmesinden neredeyse iki ay sonra Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

KİM BU MICHAEL BARNIER?

73 yaşındaki Barnier, AB'nin eski baş Brexit müzakerecisiydi ve 2016-2019 yılları arasında Birleşik Krallık hükümetiyle yürütülen görüşmeleri yönetmişti.

Sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin emektarlarından olan Barnier, uzun bir siyasi kariyere sahip ve hem Fransa'da hem de AB içinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

BARNIER'İN SİYASİ ÇIKMAZI

Şimdi üç büyük siyasi bloğa bölünmüş ve hiçbirinin net bir çoğunluk oluşturamadığı bir Ulusal Meclis'te ayakta kalması gereken bir hükümet kurması gerekecek.

MACRON'UN KARŞISINA ÇIKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Üç yıl önce Barnier, göçü sınırlandırmak ve kontrol altına almak istediğini söyleyerek Fransa cumhurbaşkanlığı için Cumhurbaşkanı Macron'un karşısına çıkmak istediğini söylemişti. Sonunda partisi tarafından aday olarak seçilemedi.

FRANSA'NIN EN YAŞLI BAŞBAKANI

Barnier, Beşinci Cumhuriyet'in kurulduğu 1958 yılından bu yana Fransa'nın en yaşlı başbakanı olacak.

Barnier, Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı olan ve Cumhurbaşkanı Macron tarafından 2024 yılı başında başbakan olarak atanan ve temmuz ayından bu yana görevine vekaleten devam eden Gabriel Attal'ın yerine geçecek.

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