Almanya’da İsrail Başkonsolosluğunda silahlı saldırı! Polis 30-40 el ateş açtı

Almanya 'nın Münih kentinde bir şahsın İsrail 'in Münih Başkonsolosluğu ile Nazi rejiminin suçlarını anlatan müzenin yanında uzun menzilli silah taşıdığı ve polisin şahsa ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

Alman Bild'in bildirdiğine göre silah uzmanı Lars Winkelsdorf, kayıtlara dayanarak silahın süngülü bir Mauser karabina olabileceğini belirtti. 5 polisin bulunduğu, Başkonsolosluğun önündeki güvenlik kulübesine ateş ettiği öne sürüldü.

Polisten yapılan açıklamada, Münih kentinin merkezindeki İsrail Başkonsolosluğu ile Nazi rejiminin suçlarını anlatan müzenin yakınında uzun menzilli silah taşıyan zanlıya polis tarafından ateş açıldığı belirtildi. Silahın İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğuna dikkat çekildi.

POLİS 30-40 EL ATEŞ AÇTI

Görgü tanıklarından biri "Birkaç el silah sesi duydum ve atış kulübü üyesi olarak hemen anladım: Canlı atış yapılıyordu." dedi. Bir diğer görgü tanığı ise polisin şüpheliye 30-40 el ateş açtığını belirtti.

Polisin açtığı ateş sonucu saldırgan yere düştü. Bild'e göre saldırgan vücudunun üst kısmından birden fazla kurşun ile vuruldu.

Şüphelinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi. Polisten yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı, çevrede başka bir şüphelinin bulunmadığı, olayda polis dahil başka ölen ya da yaralananın olmadığı bilgisi verildi.

1972 OLİMPİYAT SALDIRISININ YILDÖNÜMÜ

Olayın 1972 Olimpiyat saldırısının yıl dönümüne denk geldiği belirtilirken Bild, o dönemde Filistinli bir grubun 11 İsrailli sporcuyu hedef aldığını hatırlattı.