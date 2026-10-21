ABD'de Missouri Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman'ın açtığı davayı reddetti. BBC'nin haberine göre, Yargıç Zachary Bluestone, kararında davacının mahkemenin zorunlu tuttuğu tıbbi muayeneye üç kez katılmamasını ve delil sunma yükümlülüklerini yerine getirememesini gerekçe gösterdi.

Yargıç, bu durumun yargı sürecinin kasıtlı olarak geciktirilmesine neden olduğunu belirterek davacının "davayı etkin şekilde yürütemediğini" ifade etti.