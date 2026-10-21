Cinsel istismar suçlamasıyla gündeme gelen OpenAI CEO’su Sam Altman’ın davası reddedildi
ABD’de mahkeme, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın kız kardeşi Ann Altman’ın cinsel istismar iddiasıyla açtığı davayı reddetti. Karara, davacının zorunlu tıbbi muayeneye üç kez katılmaması ve delil sunma yükümlülüklerini yerine getirmemesi gerekçe gösterildi.
ABD'de Missouri Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman'ın açtığı davayı reddetti. BBC'nin haberine göre, Yargıç Zachary Bluestone, kararında davacının mahkemenin zorunlu tuttuğu tıbbi muayeneye üç kez katılmamasını ve delil sunma yükümlülüklerini yerine getirememesini gerekçe gösterdi.
Yargıç, bu durumun yargı sürecinin kasıtlı olarak geciktirilmesine neden olduğunu belirterek davacının "davayı etkin şekilde yürütemediğini" ifade etti.
ANN ALTMAN, İSTİSMARIN YILLARCA SÜRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRMÜŞTÜ
Ann Altman, Ocak 2025'te açtığı davada, kendisi 3, ağabeyi Sam Altman ise 12 yaşındayken başladığını öne sürdüğü cinsel istismarın 1997-2006 yılları arasında devam ettiğini iddia etmişti. Sam Altman ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
AİLEDEN ORTAK AÇIKLAMA
Sam Altman, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte yaptıkları açıklamada, Ann Altman'ın ruh sağlığıyla ilgili sorunları nedeniyle kendisinden endişe duyduklarını ve yıllardır ona maddi destek sağladıklarını belirtmişti.
Aile, Ann Altman'ın Sam Altman'a yönelik iddialarının zaman içinde önemli ölçüde değiştiğini savunarak suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.