CBS News tarafından düzenlenen programda seçmenlerin sorularını yanıtlayan Vance, siyasi geleceğine, İran'la savaşa, ABD ekonomisine ve göç politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini, bu konuyu değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance (Foto: Reuters)

"İHTİMALİM VAR"



2028'de başkanlık için yarışmama ihtimali olup olmadığı sorulan Vance, "Elbette (aday olmama) ihtimalim var." dedi. Vance, önemli yaşam kararlarını erteleme eğiliminde olduğunu belirterek, bu konuyu düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Dört küçük çocuğu bulunduğunu hatırlatan Vance, eşi Usha Vance'in siyaseti hiçbir zaman çok sevmediğini ancak kamu hizmetine önem verdiğini dile getirdi.

Vance, ABD ekonomisi hakkında da hayat pahalılığıyla mücadele ve ekonomik toparlanma için zamana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, ülkedeki ekonomik sorunların tek bir başkanlık döneminde ortaya çıkmadığını savundu.

İran'la savaş nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına değinen Vance, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatının engellenmesinin küresel enerji arzı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının düşeceğini öne sürdü.