Nirvana'nın solisti, dünyaca ünlü müzisyen Kurt Cobain'in ölümüne ilişkin soruşturmada Seattle'ın eski emniyet müdürü, polis raporunda varılan sonuçlar ile temel deliller arasında çelişkiler olduğunu kabul etti.

Kurt Cobain. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ÇELİŞKİ İTİRAFI

Soruşturmayla bağlantılı kaynakların The New York Post'a aktardığı bilgilere göre şehrin Polis Hesap Verebilirlik Ofisi, eski Emniyet Müdürü Shon Barnes'ın Nirvana'nın solisti öldüğünde toplanan delillerin orijinal polis raporundaki ifadelerle çeliştiğini kabul ettiği yönündeki çarpıcı iddiayı kısa süre önce incelemeye aldı.

Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki malikanesinin garaj üstündeki camekanlı bölümünde başından vurulmuş halde ölü bulunduğunda henüz 27 yaşındaydı. Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın üzerinden henüz birkaç saat geçmişken ölümün intihar olduğunu ilan etmişti.



TETİĞİ ÇEKEN ELİNDE KAN YOK

İddiaya göre Barnes, geçtiğimiz yıl vakayı inceleyen özel dedektiflerle yaptığı görüşmede, Cobain'in tetiği çektiği varsayılan elinde hiç kan izine rastlanmadığına dikkat çekti. Bu durum, ölümün intihar olduğuna yönelik kararla ilgili son derece kritik bir soru işareti doğuruyor.

Barnes'ın bu şok itirafı, iddiaya göre Kasım 2025'te dönemin emniyet müdürünün "Who Killed Kurt?" (Kurt'ü Kim Öldürdü?) adlı grupla yaptığı görüşmede yapıldı. Söz konusu grup, Cobain'in ölümünün intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğuna inanan ve dosyanın yeniden açılması için mücadele eden gönüllü araştırmacılardan oluşuyor.

Barnes grubun başaraştırmacısı Michelle Wilkins ve hukuk danışmanları olan eski yerel King Bölgesi kıdemli savcısı Mark Larson ile emniyet genel müdürlüğünde bir araya gelerek Cobain'in öldürüldüğü sonucuna varan hakemli bir araştırmanın bulgularını değerlendirdi.