Kurt Cobain'in ölümünde kritik itiraf! Yıllar sonra soruşturma yeniden açılıyor: "Parmağında kan yoktu"
Nirvana’nın efsanevi solisti Kurt Cobain’in 1994 yılındaki ölümüne ilişkin polis raporuyla deliller arasındaki çelişkilerin ortaya çıkması üzerine, Seattle Polis Hesap Verebilirlik Ofisi olayla ilgili yeni bir inceleme başlattı. Eski Emniyet Müdürü Shon Barnes’ın, Cobain’in tetiği çektiği varsayılan elinde kan izi bulunmadığını kabul ettiği iddiaları intihar tezini yeniden tartışmaya açarken, gönüllü araştırmacılar dosyanın cinayet şüphesiyle baştan ele alınmasını talep ediyor.
Nirvana'nın solisti, dünyaca ünlü müzisyen Kurt Cobain'in ölümüne ilişkin soruşturmada Seattle'ın eski emniyet müdürü, polis raporunda varılan sonuçlar ile temel deliller arasında çelişkiler olduğunu kabul etti.
ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ÇELİŞKİ İTİRAFI
Soruşturmayla bağlantılı kaynakların The New York Post'a aktardığı bilgilere göre şehrin Polis Hesap Verebilirlik Ofisi, eski Emniyet Müdürü Shon Barnes'ın Nirvana'nın solisti öldüğünde toplanan delillerin orijinal polis raporundaki ifadelerle çeliştiğini kabul ettiği yönündeki çarpıcı iddiayı kısa süre önce incelemeye aldı.
Cobain, Nisan 1994'te Seattle'daki malikanesinin garaj üstündeki camekanlı bölümünde başından vurulmuş halde ölü bulunduğunda henüz 27 yaşındaydı. Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın üzerinden henüz birkaç saat geçmişken ölümün intihar olduğunu ilan etmişti.
TETİĞİ ÇEKEN ELİNDE KAN YOK
İddiaya göre Barnes, geçtiğimiz yıl vakayı inceleyen özel dedektiflerle yaptığı görüşmede, Cobain'in tetiği çektiği varsayılan elinde hiç kan izine rastlanmadığına dikkat çekti. Bu durum, ölümün intihar olduğuna yönelik kararla ilgili son derece kritik bir soru işareti doğuruyor.
Barnes'ın bu şok itirafı, iddiaya göre Kasım 2025'te dönemin emniyet müdürünün "Who Killed Kurt?" (Kurt'ü Kim Öldürdü?) adlı grupla yaptığı görüşmede yapıldı. Söz konusu grup, Cobain'in ölümünün intihar süsü verilmiş bir cinayet olduğuna inanan ve dosyanın yeniden açılması için mücadele eden gönüllü araştırmacılardan oluşuyor.
Barnes grubun başaraştırmacısı Michelle Wilkins ve hukuk danışmanları olan eski yerel King Bölgesi kıdemli savcısı Mark Larson ile emniyet genel müdürlüğünde bir araya gelerek Cobain'in öldürüldüğü sonucuna varan hakemli bir araştırmanın bulgularını değerlendirdi.
"EL KAN SIÇRADIKTAN SONRA ORAYA KOYULMUŞ"
"Who Killed Kurt?" grubunun iddiasına göre görüşmede, müzisyenin tüfeğin namlusunu ağzına yakın tutmak için kullandığı varsayılan sol elinde hiç kan izi bulunmadığını gösteren adli tıp delilleri ele alındı.
Larson, bu durumun Cobain'in vurulduktan sonra elinin silaha yerleştirildiği anlamına gelebileceğini ima etti. İddiaya göre Barnes bu yoruma "Yani açıklama şu: El, kan sıçradıktan sonra oraya koyulmuş." şeklinde karşılık verdi.
Grup, Cobain'in ölümünün bu kadar hızlı bir şekilde intihar ilan edilmesine dair endişelerini dile getirdiğinde ise Barnes'ın "Bir karar, ancak soruşturmanın ardından verilir. O dönemde burada olmasam da eğitimli bir soruşturmacı olarak bizler her ölümü bir cinayet vakasıymış gibi inceler, kararı daha sonra veririz." dediği belirtildi.
"DOSYA YENİDEN AÇILMAYACAK" DENMİŞTİ
Ocak ayında Seattle Emniyet Müdürlüğü (SPD), cinayet şüphesi bulunmadığı sonucuna varan 2014 tarihli faili meçhul incelemesinin arkasında durarak Cobain'in ölümüyle ilgili soruşturmayı yeniden açmayacağını duyurdu.
Barnes ise Seattle Center'daki yemek festivalinde iki kişinin ve saldırganlardan birinin öldüğü toplu silahlı saldırı krizini kötü yönettiği gerekçesiyle sert tepkiler almasının ardından temmuz ayında Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa etti.
Polis Hesap Verebilirlik Ofisi (OPA), gelen bir şikâyet üzerine Seattle Emniyeti'nin (SPD) Kurt Cobain vakasında sunulan yeni adli tıp delilleri karşısındaki tutumunu incelemeye aldı. Araştırmacı Michelle Wilkins, polise teste elverişli yeni kanıtlar sunduklarını ancak herhangi bir ek soruşturma yapılmadığını belirterek, bu durumun görevi ihmal sayılacağını ve dosyanın kapsamlı şekilde yeniden incelenmesi gerektiğini savundu.
Kurt Cobain'in eşi Courtney Love, 1995'te fırsatçıların para kazanmasını engellemek amacıyla Kurt Cobain'in tüm polis dosyalarının kendisine verilmesini istemiş ancak emniyet bu talebi reddetmişti. "Who Killed Kurt?" grubu ise Polis Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (OPA), eski Emniyet Müdürü Barnes hakkındaki yeni iddiaları incelemeye almasını memnuniyetle karşıladı.