Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: Kurtulan olmadı
Fransa'da gökyüzü tutkunlarının uçuşu facia ile bitti. Meurthe-et-Moselle vilayetinde, içinde pilotla birlikte 10 paraşütçünün bulunduğu uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.
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- Fransa'nın Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkan paraşütçü uçağı düştü.
- Kazada pilot dahil uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.
- Uçakta pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçü bulunuyordu.
- Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez gelecek saatlerde olay yerine gidecek.
- Kazanın nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basında yer alan haberlere göre kaza, Nancy kenti yakınlarındaki Tomblaine'de meydana geldi.
Meurthe-et-Moselle Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nancy-Essey Havaalanı'ndan kalkış yapan ve pilot ile birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü.
Kazada uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in gelecek saatlerde olay yerine gideceği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya