Fransa’da Michael Barnier eylemi! Binlerce kişi sokaklarda

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan olarak merkez sağdan Michael Barnier'i atamasına karşılık sokaklara döküldü.

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

Sol partiler Macron'u muhafazakarları hükümete lider seçerek seçimleri çalmakla suçluyor.

Fransa'da bazı protestocular ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Macron perşembe günü muhafazakâr ve AB'nin eski Brexit müzakerecisi Barnier'i başbakan olarak atayarak üç bloğa bölünmüş bir parlamentoya yol açan talihsiz bir seçim kararının ardından iki ay süren bir arayışı sonlandırdı.