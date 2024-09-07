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Fransa’da Michael Barnier eylemi! Binlerce kişi sokaklarda

Fransa’da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni başbakan olarak merkez sağdan Michael Barnier’i atamasına karşılık sokaklara döküldü. Macron’u muhafazakarları hükümete lider seçerek seçimleri çalmakla suçlayan protestocular, 130 ayrı gösteri düzenliyor. Protestocuların bazılarının ellerinde Filistin bayraklarıyla yürümesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 16:57 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 17:07
Fransa’da Michael Barnier eylemi! Binlerce kişi sokaklarda

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Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni başbakan olarak merkez sağdan Michael Barnier'i atamasına karşılık sokaklara döküldü.

Fransa'da Michael Barnier eylemi!

BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA

Sol partiler Macron'u muhafazakarları hükümete lider seçerek seçimleri çalmakla suçluyor.

Fransa'da bazı protestocular ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.Fransa'da bazı protestocular ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Macron perşembe günü muhafazakâr ve AB'nin eski Brexit müzakerecisi Barnier'i başbakan olarak atayarak üç bloğa bölünmüş bir parlamentoya yol açan talihsiz bir seçim kararının ardından iki ay süren bir arayışı sonlandırdı.

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MACRON'A BARNIER TEPKİSİ

Aşırı sol France Unbowed (LFI) partisinin başını çektiği sol, Cumhurbaşkanı'nın temmuz ayındaki oylamada birinci gelen Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının adayını seçmeyi reddetmesinin ardından Macron'u demokrasiyi inkar etmek ve seçimi çalmakla suçladı.

FRANSIZLARIN YÜZDE 74'Ü İSYANDA

Kamuoyu araştırmacısı Elabe'nin cuma günü yayınladığı ankete göre Fransızların %74'ü Macron'un seçim sonuçlarını hiçe saydığını, %55'i ise seçimleri çaldığını düşünüyor.

Barnier'in atanmasına tepki olarak sol parti liderleri, sendikalar ve öğrenci kuruluşları, 1 Ekim'deki olası grevler de dahil olmak üzere yeni eylemlerden önce cumartesi günü kitlesel protestolar çağrısında bulundu. 130 protesto gösterisi düzenleneceği açıklandı.

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