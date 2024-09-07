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İsrail’den Gazze’de bir okula daha saldırı: Ölü ve yaralılar var

Gazze’de aylardır ateşkes görüşmelerini baltalayan İsrail bir okulu daha hedef aldı. İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 17:20
İsrail’den Gazze’de bir okula daha saldırı: Ölü ve yaralılar var

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İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu daha hedef aldı.

İSRAİL YİNE OKULA SALDIRDI

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinlinin öldüğü belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Gazze Sivil Savunma Birimi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedildi.

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