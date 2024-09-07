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İsrail’den Filistinlilere sadist işkence: Köpekleri üzerlerine salıp…

İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik sadist işkenceler bir kez daha ortaya çıktı. İsrailli gardiyanların aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in emri ile Filistinli mahkumlara uyguladığı işkenceyi İsrail gazetesi Haaretz ortaya çıkardı. Hamas’tan ise İsrail’e büyük tepki geldi. İşte, İsrail’in sadist işkencesi…

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 15:59
İsrail’den Filistinlilere sadist işkence: Köpekleri üzerlerine salıp…

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İsrail'de hapishane gardiyanlarının aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emri ile Filistinli mahkumlara işkence uyguladığı ortaya çıktı. Filistinli mahkumlara yönelik kan donduran işkenceyi İsrail gazetesi Haaretz ortaya çıkardı.

İSRAİL HAPİSHANESİNDE SADİST İŞKENCE

Haaretz'in bildirdiğine göre Mediggo Hapishanesi'nin güvenlik kanadındaki İsrail Cezaevi Servisi personeli cuma sabahı hapishanede olağan dışı bir olay yaşanmamasına rağmen tutukluları kelepçeleyip aşağıladı.

CEZAEVİNDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Haaretz'in ulaştığı görüntülerde Filistinli mahkumların bazılarının çıplak halde yüzüstü yattığı ve bir bekçi köpeğinin mahkumların başında havladığı ortaya çıktı. Cezaevi ise bunu "rutin" bir durum olarak tanımladı.

Cezaevinden yapılan skandal açıklamada "cezaevi mahkumlarının ve halkın güvenliği için operasyonel bir rutin sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi ve Filistinli mahkumların hücrelerinde silah tespit edildiği iddia edildi. Fakat Cezaevi iddia edilen silahlarla ilgili hiçbir kanıt sunamadı.

ŞİDDET VE AĞIR TACİZ

Çok sayıda vakada Megiddo hapishanesindeki tutuklular ve mahkumların İsrail gardiyanları tarafından şiddete ve ağır tacize maruz bırakıldığı bildirildi.

KELEPÇELEYİP ŞARKI SÖYLETTİLER

Filistinli tutuklular, bir aşağılama biçimi olarak gardiyanlar tarafından dövüldüklerini ve genellikle kelepçeliyken şarkı söylemeye zorlandıklarını bildirdi.

Filistinli bir mahkum aralık ayında mahkemede yaptığı açıklamada "Bizi kameraların olmadığı bir 'kör noktaya' götürüyorlar ve yeni mahkumları döverek 'hoş karşılıyorlar'" dedi.

AYLARCA AYNI KIYAFERLERİ GİYDİRİYORLAR

Tutuklular ayrıca haftalarca aynı kıyafetleri giymeye zorlandıklarını ancak başka bir tutuklu serbest bırakıldığında yeni kıyafetler aldıklarını ve bu noktada ayrılan mahkumun iç çamaşırı da dahil olmak üzere eski kıyafetlerini aldıklarını bildirdiler.

Cezaevi Hizmetleri'nden üst düzey bir yetkili, Haaretz'e yaptığı açıklamada, örgütün Megiddo Hapishanesi'ndeki tutuklu ve hükümlülere yönelik yoğun şiddetin farkında olduğunu doğruladı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: SADİZMİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Hamas, İsrailli gardiyanların, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından da onaylanan bir uygulama olarak, Megiddo Hapishanesi'nde polis köpekleriyle yaptığı kötü muamele ve aşağılamanın, Filistinlilere karşı taşıdığı nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin aç bırakıldığını, ayrıca işkence ve kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle 60'tan fazla Filistinlinin bu yüzden öldüğünü bildirdi.

Hamas, uluslararası kurum ve kuruluşlara Filistinlilere karşı işlenen suçları belgeleme, esir ve tutuklulara karşı yapılan ihlallerin durdurulması için İsrailli hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.

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