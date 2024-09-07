İsrail’den Filistinlilere sadist işkence: Köpekleri üzerlerine salıp…

AYLARCA AYNI KIYAFERLERİ GİYDİRİYORLAR

Tutuklular ayrıca haftalarca aynı kıyafetleri giymeye zorlandıklarını ancak başka bir tutuklu serbest bırakıldığında yeni kıyafetler aldıklarını ve bu noktada ayrılan mahkumun iç çamaşırı da dahil olmak üzere eski kıyafetlerini aldıklarını bildirdiler.

Cezaevi Hizmetleri'nden üst düzey bir yetkili, Haaretz'e yaptığı açıklamada, örgütün Megiddo Hapishanesi'ndeki tutuklu ve hükümlülere yönelik yoğun şiddetin farkında olduğunu doğruladı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA: SADİZMİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Hamas, İsrailli gardiyanların, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından da onaylanan bir uygulama olarak, Megiddo Hapishanesi'nde polis köpekleriyle yaptığı kötü muamele ve aşağılamanın, Filistinlilere karşı taşıdığı nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin aç bırakıldığını, ayrıca işkence ve kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle 60'tan fazla Filistinlinin bu yüzden öldüğünü bildirdi.

Hamas, uluslararası kurum ve kuruluşlara Filistinlilere karşı işlenen suçları belgeleme, esir ve tutuklulara karşı yapılan ihlallerin durdurulması için İsrailli hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.