Fransa’da mali kriz! Macron’un kumarı ülkeyi batırdı! İngiliz basınından ‘Sefiller’ manşeti

Fransa'nın görev süresi dolan Maliye Bakanı Bruno Le Maire, pazar günü düzenlenen çalkantılı parlamento seçiminin ardından hükümetin çıkmaza girdiğini ve ani bir mali kriz tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. İngiliz basını ise Fransa'nın durumunun endişe verici olduğunu belirtirken "Sefiller" başlığını kullandı.

Fransa 'nın ekonomik krize sürüklendiğini yazan İngiliz Daily Mail ise "Les Miserable" yani "Sefiller" başlığını kullandı.

Bruno Le Maire, ayrıca sürpriz bir seçim zaferi elde eden solcu ve çevreci Yeni Halk Cephesi ittifakının vergi ve ekonomi politikalarını eleştirdi ve Paris'te Olimpiyat Oyunları'na üç haftadan az bir süre kala Fransız hükümetinin kaosa sürüklendiğini yazdı.

PARLAMENTO ASKIDA

İngiliz The Economist ise Fransa'daki parlamento seçimlerinin son turundan sonra ülkede parlamentonun askıya alındığını yazdı.

THE ECONOMIST: DURUM ENDİŞE VERİCİ

The Economist, Yeni Halk Cephesi'nin de çoğunluğu sağlayamadığına dikkat çekerken hem aşırı solun hem de aşırı sağın NATO ve Batı'yı zayıflatabilecek dış politikalar ve pervasız ekonomik reformlar da dahil olmak üzere endişe verici bir liste ortaya koyduğunu belirtti.

SAĞ DEĞİL SOL GELDİ SOKAKLAR KARIŞTI

Hiçbir partinin tek başına üstünlük sağlayamadığı seçimde sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi beklenmedik bir şekilde üstünlük sağlarken Fransa'da sokaklar karıştı.

FINANCIAL TIMES: YILLARCA SÜRECEK İSTİKRARSIZLIK

İngiliz Financial Times, seçmenin neyi desteklediğini değil ne karşı olduğunu gösterdiğini belirtirken "Ülke şimdi aylarca hatta belki de yıllarca sürecek siyasi belirsizlik ve istikrarsız bir hükümetle karşı karşıya. Bu kendi başına Fransa ve Avrupa ortakları için kötü bir haber" ifadelerini kullandı.