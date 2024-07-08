Fransa yangın yeri! Macron kumarı sokaklara mal oldu: 30 bin polis protestoculara karşı! Yolun sonu siyasi ve ekonomik kriz

Fransa, erken genel seçimin ardından resmen yangın yerine döndü. Binlerce protestocu havai fişeklerle sokakları ateşe verirken 30 bin Fransız polisi protestoculara karşı görevlendirildi. Batı basını ise Macron'un kumarı olarak görülen erkene genel seçimin ülkeyi ekonomik ve siyasi krize sürüklediğini belirtiyor. Peki, Fransa'da neler oluyor? İşte, Fransa'daki erken genel seçim ile ilgili tüm detaylar…