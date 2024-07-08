Fransa yangın yeri! Macron kumarı sokaklara mal oldu: 30 bin polis protestoculara karşı! Yolun sonu siyasi ve ekonomik kriz

Fransa, erken genel seçimin ardından resmen yangın yerine döndü. Binlerce protestocu havai fişeklerle sokakları ateşe verirken 30 bin Fransız polisi protestoculara karşı görevlendirildi. Batı basını ise Macron'un kumarı olarak görülen erkene genel seçimin ülkeyi ekonomik ve siyasi krize sürüklediğini belirtiyor. Peki, Fransa'da neler oluyor? İşte, Fransa'daki erken genel seçim ile ilgili tüm detaylar…
Fransa'da erken genel seçimlerin dün düzenlenen ikinci tur oylamasının ardından sokaklar yangın yerine döndü
Haziran ayında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın ezici zaferinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron erken genel seçim kararı almıştı. Macron'un bu kararı büyük bir kumar olarak görülürken sandıktan aşırı sağ değil sol çıktı.