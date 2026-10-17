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Sarı Yelekliler Paris'i yine savaş alanına çevirdi: Mağazalar yağmalandı araçlar ateşe verildi

Sarı Yelekliler Paris'i yine savaş alanına çevirdi: Mağazalar yağmalandı araçlar ateşe verildi

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Fransa’nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler hareketini yeniden canlandırma çağrısıyla sokağa dökülen eylemciler, kenti adeta savaş alanına çevirdi. Hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolarda araçlar ve çöp konteynerleri ateşe verilirken, çok sayıda mağaza yağmalandı. A Haber ekibi sıcak gelişmeleri Paris sokaklarından canlı yayınla aktardı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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