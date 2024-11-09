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Fransa-İsrail maçı öncesi yoğun önlem! Siyonist holiganlar Hollanda’yı karıştırmıştı: Paris’te dükkanlar kepenk kapatacak

İsrailli holiganların Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaptığı provokasyonun ardından Fransa’da yoğun güvenlik önlemleri başladı. Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşması için şimdiye kadarki en düşük bilet satışının yapıldığı belirtilirken çok sayıda güvenlik önlemi alındı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:56 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 17:07
Fransa-İsrail maçı öncesi yoğun önlem! Siyonist holiganlar Hollanda’yı karıştırmıştı: Paris’te dükkanlar kepenk kapatacak

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İsrailli holiganların Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da geçtiğimiz Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaptığı provokasyonların ardından Fransa'da oynanacak maç için yoğun önlemler alınıyor.

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FRANSA-İSRAİL MAÇI İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Paris'in banliyösü Saint-Denis'deki Stade de France'ta 14 Kasım'da düzenlenecek Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alınıyor.

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İLK KEZ BU KADAR AZ BİLET SATILDI

Ulusal basındaki haberlere göre, Stade de France'ta gelecek hafta yapılacak Fransa-İsrail maçı için şu ana kadar 20 bin bilet satışı yapıldı.

80 bin taraftar kapasiteli Stade de France'ta ilk kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın oynadığı bir maç için bu kadar düşük sayıda bilet satıldı.

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında yaşananların ardından, 14 Kasım'da Fransa-İsrail futbol karşılaşması için yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.

Maç günü stadın etrafında güvenlik alanı oluşturulacak ve bu alana girmek için akreditasyon gerekecek.

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DÜKKANLAR KEPENK KAPATACAK

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da Stade de France çevresindeki dükkanlar kepenk kapatacak.

Başkent Paris'te ve karşılaşmanın yapılacağı Saint-Denis kentinde toplam 4 bin polis ve jandarma görevli olacak. Ayrıca maç günü statta 1400 çalışan bulunacak.

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Maç sahasına yakın tribünlerde taraftar oturmayacak ve stadın altındaki otoparklar kapalı olacak.

Fransa-İsrail maçı için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturuyor.

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, dün X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa-İsrail futbol karşılaşmasının başka bir yerde yapılması talebini reddettiğini açıklamıştı.

Retailleau, verdiği talimat üzerine, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in maçın Stade de France'ta yapılması için gerekli güvenlik önlemlerini aldığını kaydetmişti.

Filistin destekçileri, ülkelerini Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ile karşı karşıya getirecek futbol müsabakasının düzenlenmemesi için Paris'te 4 Kasım'da Fransa Futbol Federasyonu (FFF) binasında eylem yapmıştı.

İSRAİLLİ HOLİGANLAR SOKAKLARI KARIŞTIRDI

İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Hollanda'da maç öncesinde ve sonrasında çıkan olaylar kapsamında 62 kişi gözaltına alınmıştı.

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