ABD’den Katar yalanı! Hamas’ı kovmayı kabul etti dediler Doha’dan cevap geldi

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken ABD'li yetkililer Katar'ın, geçtiğimiz haftalarda ABD'nin talebi üzerine Hamas'ı ülkeden kovmayı kabul ettiğini iddia etti. CNN, Katar'ın hamlesinin aylardır devam eden ateşkes görüşmelerinin ardından geldiğini öne sürerken Hamas ise iddiaları yalanladı.

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken ABD'li yetkililer Katar'ın, geçtiğimiz haftalarda ABD'nin talebi üzerine Hamas'ı ülkeden kovmayı kabul ettiğini iddia etti. CNN, Katar'ın hamlesinin aylardır devam eden ateşkes görüşmelerinin ardından geldiğini öne sürerken Hamas ise iddiaları yalanladı, AA

ABD'DEN KATAR YALANI

ABD'li üst düzey bir yetkili CNN'e "Rehinelerin serbest bırakılması için defalarca yapılan teklifleri reddettikten sonra, Hamas liderleri artık hiçbir Amerikan ortağının başkentinde hoş karşılanmamalıdır." şeklinde konuştu.

HAMAS'TAN NET CEVAP

Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi ise Katar'ın Hamas yetkililerini Doha'dan sınır dışı etmeyi kabul ettiğine dair haberlerin "temelsiz" ve "baskı taktiği" olduğunu söyledi ve benzer iddiaların daha önce de destekleyici bir kanıt olmaksızın dolaşıma girdiğini belirtti.

Hamas yetkilisi cumartesi günü CNN'e yaptığı açıklamada, "Katar'ın ABD talebi üzerine Hamas'ı Doha'dan kovmayı kabul ettiğine dair İsrail medyasında yer alan haberlerin hiçbir temeli yoktur ve yalnızca bir baskı taktiğidir. Bu, hiçbir kanıt olmadan tekrarlandı" dedi.

ABD yetkilileri İsrail'in Gazze'de saldırıya başladığı Ekim 2023'ten bu yana Katar'dan Hamas ile görüşmelerinde koz olarak sınır dışı etme tehdidini kullanmasını istediler.