Fransa 2. tur için sandık başına gidecek | Anketler ne diyor? Aşırı sağ salt çoğunluğu elde eder mi? Macron’dan gizli işbirliği

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu Fransa'da 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bir kez daha sandık başında olacak.



Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin 76'sı ilk tur oylamasında belli olurken bu milletvekillerinin 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları oldu.