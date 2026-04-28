CANLI YAYIN
Geri

Devrik diktatör Beşar Esad'ın işkencehanesi Seydnaya Hapishanesinden yeni görütüler

Devrik diktatör Beşar Esad'ın işkence merkezi Seydnaya Hapishanesi’ne ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler, tesisteki ağır insan hakları ihlallerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyaya sızan kayıtlarda, çok sayıda kişinin dar alanlarda bekletildiği ve güvenlik kameralarının izleme merkezine ait olduğu öne sürülen bölümler yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Suriye'de Beşar Esad'ın işkence merkezi olarak bilinen Saydnaya Hapishanesi'ne ait yeni görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
  • Görüntülerde, cezaevi içerisindeki bekleme odası ve kamera izleme merkezi olduğu iddia edilen alanlar dikkat çekiyor.
  • Bir bölümde, kapalı bir alanda 20'den fazla kişinin zemine çömelmiş halde bekletildiği görülüyor.
  • Görüntülerin, eski rejimin çöküşü ve hapishanenin kontrolünün kaybedilmesinden önceki son günlere ait olduğu iddia ediliyor.
  • Saydnaya Hapishanesi, uluslararası raporlarda işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmiş bir askeri cezaevi olarak biliniyor.

Suriye'de devrik diktatör Beşar Esas'ın işkence merkezi Seydnaya Hapishanesi ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

BEŞAR'IN İŞKENCE MERKEZİ

Kimliği belirlenemeyen kişilerce sosyal medyada paylaşılan ve güvenlik kameralarına ait olduğu değerlendirilen görüntülerde, cezaevi içerisindeki farklı bölümler yer alıyor.

Kayıtlarda bir bekleme odası ile kamera izleme merkezi olduğu iddia edilen alanlar dikkati çekiyor.

Saydnaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler

YERE ÇÖMELTİP İZLEDİLER

Görüntülerin bir bölümünde, bekleme odası olarak nitelendirilen kapalı bir alanda 20'den fazla kişinin zemine çömelmiş halde bekletildiği görülüyor.

Başları öne eğik şekilde duran kişilerin dar bir alanda birbirlerine yakın halde konumlandırıldığı kayıtlara yansıyor.

Saydnaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler

Paylaşılan bir diğer görüntüde ise çok sayıda monitörün bulunduğu bir oda yer alıyor. Farklı açılardan gelen kamera kayıtlarının eş zamanlı izlendiği bu alanın, cezaevi yönetim merkezi olduğu değerlendiriliyor.

Görüntülerin, eski rejimin çöküşü ve hapishanenin kontrolünün kaybedilmesinden önceki son günlere ait olduğu iddia ediliyor.

Saydnaya Hapishanesi'nden yeni görüntüler

BİNLERCE KİŞİYE İŞKENCE YAPILDI

Başkent Şam'ın kuzeyinde yer alan Saydnaya Hapishanesi, Suriye'nin en bilinen askeri cezaevlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle 2011'de başlayan iç savaşın ardından, rejim karşıtı olduğu iddia edilen binlerce kişinin tutulduğu bir merkez haline gelen hapishane, uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında işkence ve kötü muamele iddialarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütünün 2017 tarihli raporunda, 2011-2015 yıllarında hapishanede yaklaşık 13 bin kişinin gizli şekilde idam edildiği belirtilmişti.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler