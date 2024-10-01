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Siyonist güçler dini değerleri de yok sayıyor: Ahşap kiliseyi yıktılar!

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde Filistinli Hristiyan ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine aktivistler tarafından inşa edilen ahşap kiliseyi yıktı. Arazinin sahibi olan ailenin kızı Alis Kısiyye konuya ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in Filistinlilere ait hiçbir sembol ya da varlığın bulunmasını istemediğini ifade etti.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:57
Siyonist güçler dini değerleri de yok sayıyor: Ahşap kiliseyi yıktılar!

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İşgal güçleri tarafından Batı Şeria'da Filistinli Hristiyan ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine aktivistler tarafından inşa edilen ahşap kiliseyi yıktı.
Arazinin sahibi olan Filistinli ailenin kızı Alis Kısiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistinlilere ait herhangi bir sembolün ya da varlığın o arazide bulunmasını istemediği için kiliseyi yıktığını söyledi.

KİLİSE, AKTİVİSTLER TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞTİ

Ahşap kilisenin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinli Hristiyan bir ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine dikkati çekmek amacıyla pazar günü aktivistler tarafından inşa edildiği aktarıldı.

Kısiyye, aktivistlerin ve gönüllülerin, ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine dikkati çekmek amacıyla, pazar günü buraya ahşaptan bir kilise inşa ettiğini belirtti.

İsrail'in, arazilerinde Filistin'e dair hiçbir emare görmek istemediğini ve topraklarını işgal etmeyi hedeflediğini ifade eden Kısiyye, "Biz bu topraklarda kalmak için savaşıyoruz." dedi.

İsrail'in yıktığı ahşap kilise (AA)İsrail'in yıktığı ahşap kilise (AA)

İŞGALCİLERİN GEÇMİŞTEKİ YIKIMLARI

İsrail, 2019'da aynı aileye ait Beytüllahim'de Kudüs manzaralı tarım arazilerini barındıran ve kentin tek mesire alanı olarak kullanılan park ve restoranı da yıkmıştı.

İsrail ordusu temmuz ayında İsraillilerin gasbettiği bu toprakları "askeri bölge" ilan etmişti.

YIKIMLARA AİT SON VERİLER

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail, 2024'ün ilk yarısında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 yapıyı yıktı.

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