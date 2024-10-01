Siyonist güçler dini değerleri de yok sayıyor: Ahşap kiliseyi yıktılar!

İşgal güçleri tarafından Batı Şeria'da Filistinli Hristiyan ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine aktivistler tarafından inşa edilen ahşap kiliseyi yıktı.

Arazinin sahibi olan Filistinli ailenin kızı Alis Kısiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistinlilere ait herhangi bir sembolün ya da varlığın o arazide bulunmasını istemediği için kiliseyi yıktığını söyledi.

KİLİSE, AKTİVİSTLER TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞTİ

Ahşap kilisenin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde Filistinli Hristiyan bir ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine dikkati çekmek amacıyla pazar günü aktivistler tarafından inşa edildiği aktarıldı.

Kısiyye, aktivistlerin ve gönüllülerin, ailenin el konulma tehdidi altındaki arazisine dikkati çekmek amacıyla, pazar günü buraya ahşaptan bir kilise inşa ettiğini belirtti.

İsrail'in, arazilerinde Filistin'e dair hiçbir emare görmek istemediğini ve topraklarını işgal etmeyi hedeflediğini ifade eden Kısiyye, "Biz bu topraklarda kalmak için savaşıyoruz." dedi.