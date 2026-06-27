Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık

Ekim 2023'te İsrail tarafından tutuklanan ve 32 ay boyunca herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin idari tutuklu olarak İsrail hapishanelerinde kalan Şatad, 116 kilo olarak girdiği cezaevinden 23 Haziran'da 60 kiloya düşerek çıktı.

Şatad, İsrail hapishanelerindeki insani durumun çok kötü olduğuna işaret ederek "Tıbbi ihmalin, tedaviden mahrum bırakılmanın hatta en zor anlarda bir ağrı kesici haptan bile mahrum edilmenin neden olduğu sağlık sorunları yaşıyorum. Dışarı adım atar atmaz bitkinlikten yere yığıldım" dedi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya