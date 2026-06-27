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Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık

İsrail tarafından idari tutuklu olarak 32 ay hapishanede tutulan ve bu sürede yaklaşık 60 kilo kaybeden Filistinli gazeteci Abdullah Muhammed Şatad, bir ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldığını belirtti.

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Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık

Ekim 2023'te İsrail tarafından tutuklanan ve 32 ay boyunca herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin idari tutuklu olarak İsrail hapishanelerinde kalan Şatad, 116 kilo olarak girdiği cezaevinden 23 Haziran'da 60 kiloya düşerek çıktı.

İsrail hapishanesinde 60 kilo kaybeden Filistinli gazeteci anlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)İsrail hapishanesinde 60 kilo kaybeden Filistinli gazeteci anlattı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Hapishaneden çıktıktan sonra yere yığılan Şatad'ın durumu, İsrail hapishanelerindeki kötü muamelenin yeni bir somut örneği olarak kayıtlara geçti.

Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık-3

Şatad, İsrail hapishanelerindeki insani durumun çok kötü olduğuna işaret ederek "Tıbbi ihmalin, tedaviden mahrum bırakılmanın hatta en zor anlarda bir ağrı kesici haptan bile mahrum edilmenin neden olduğu sağlık sorunları yaşıyorum. Dışarı adım atar atmaz bitkinlikten yere yığıldım" dedi.

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Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık-5 Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık-6 Filistinli gazeteci Abdullah Şatad: Ağrı kesiciden bile mahrum bırakıldık-7
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