Avrupa'da aşırı sıcaklar 300'den fazla can aldı: Ekonomiye 500 milyar euroluk darbe
Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor. Başta Güney Avrupa olmak üzere birçok ülkede termometreler 50 dereceyi görürken, aşırı sıcaklar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
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- İspanya'da son dört gün içinde 212 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
- Fransa'da sıcak hava dalgası nedeniyle 48 kişi boğularak, 3 çocuk sıcak araçlarda unutularak öldü.
- Avrupa Birliği'nin 4 yıl içinde aşırı sıcaklar nedeniyle 500 milyar euroluk kayıp yaşaması bekleniyor.
- Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 38 dereceye ulaşması öngörülüyor.
- İtalya'da en az 5 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken, Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor.
İspanya'da sıcaklıkların yol açtığı can kaybı en yüksek seviyeye ulaştı. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre son dört gün içinde 212 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fransa'da ise sıcak hava dalgası nedeniyle serinlemek amacıyla suya giren 48 kişi boğularak hayatını kaybetti, ayrıca sıcak araçlarda unutulan 3 çocuk yaşamını yitirdi. Böylece ülkedeki toplam can kaybı 51'e yükseldi.
Yetkililer, çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin ülke tarihindeki "en sıcak gece" olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. İtalya'da da aşırı sıcakların bilançosu ağır oldu. Tarım işçileri de dahil olmak üzere en az 5 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren Doğu Avrupa'ya kayacağını belirtiyor. Almanya'nın cumartesi günü sıcak hava dalgasının merkez üssü olması beklenirken, Polonya, Macaristan ve Hırvatistan'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
AVRUPA EKONOMİSİNE AĞIR DARBE
Fransa, İspanya ve İtalya, sıcakların ekonomik maliyetlerini araştırıyor. Araştırmalara göre AB, 4 yıl içinde aşırı sıcaklar nedeniyle 500 milyar euroluk kayıp yaşayacak.
ÜLKELERDE ALINAN ÖNLEMLER
İspanya: Aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
Fransa: Özellikle yaşlıların evden çıkmaması talep edildi.
İtalya: Açık alanda çalışanlar için sıcak çarpmasına karşı ek tedbirler uygulanmaya başlandı.
Almanya: Hafta sonu düzenlenmesi planlanan çok sayıda açık hava etkinliği aşırı sıcak riski nedeniyle iptal edildi.
Polonya, Macaristan ve Hırvatistan: Yetkililer beklenen sıcak hava dalgasına karşı acil hazırlık ve önlem planlarını devreye aldı.
OMEGA YAKIP GEÇECEK
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru ilerliyor. Batı Avrupa'da can kayıplarına, enerji altyapısında aksamalara ve hayatın durma noktasına gelmesine neden olan "Omega blokajı" kaynaklı sıcakların, Balkanlar üzerinden Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yeni haftada en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa'da ise 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman çevresinde de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul ise 35 dereceyi görecek.