Srebrenitsa'dan Filistin'e dayanışma köprüsü: Konvoy Kahramanmaraş'ta

Srebrenitsa'dan Gazze'ye Filistin konvoyu.

Sarıkaya, Gazze'de yaşananların tüm insanlığın vicdanını ilgilendirdiğini, konvoyun adalet ve dayanışma çağrısını temsil ettiğini söyledi.

Filistin Konvoyu Koordinatörü Cengiz Aslan da İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla yola çıktıklarını, amaçlarının Gazze'de yaşanan insani dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak olduğunu ifade etti.

Konvoyun Filistin'de son bulmasının hedeflendiğini aktaran Aslan, bölgede kalıcı barışın sağlanmasını ve insanların normal yaşamlarına dönebilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından konvoy, Gaziantep'e hareket etti.

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