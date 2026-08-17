Suudi Arabistan'ın ilk kadın başkonsolosunun atandığı bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK KADIN BAŞKONSOLOS

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Vefa bint Abdullah el-Merzuki, ABD'nin Houston kentinde başkonsolos olarak atanmasının ardından Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın huzurunda yemin etti.

Vefa bint Abdullah el-Merzuki (Fotoğraflar: X'ten ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN HUZURUNDA YEMİN ETTİ

El-Merzuki'nin Houston Başkonsolosluğuna atanmasıyla Suudi Arabistan'da ilk kez bir kadın "başkonsolos" görevine getirilmiş oldu.