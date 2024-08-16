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Gerilim tırmanıyor! Husiler duyurdu: ABD ve İngiltere Hudeyde’ye saldırı düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere’nin Hudeyde’ye yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü. Hudeyde’nin stratejik önemi ve Husilerin Kızıldeniz’deki gemi saldırıları, bölgedeki gerilimi artırdı. ABD, deniz ticaret güvenliği için “Refah Muhafızı Operasyonu” başlattı ve Husiler, bu ülkelerin gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 01:09 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 01:26
Gerilim tırmanıyor! Husiler duyurdu: ABD ve İngiltere Hudeyde’ye saldırı düzenledi

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Yemendeki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere koalisyon uçaklarının Hudeyde kentine yönelik bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Husilere ait "EL-Mesira" televizyonu, saldırının özellikle Hudeyde'nin Salif bölgesinin hedef aldığını bildirdi. Saldırının neden olduğu hasara dair detaylı bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye saldırı düzenlediğini açıkladı Husiler ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye saldırı düzenlediğini açıkladı

Hudeyde, bir uluslararası havalimanı ve üç limanı ile Yemen'in önemli kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kızıldeniz'de, İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren İsrailli şirketlerine ait ticari gemilere el koyma ve bazılarına saldırma eylemleri gerçekleştirdi. Bu durum, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına yol açtı. ABD, deniz ticaret güvenliğini korumak amacıyla 18 Aralık 2023'te çok uluslu bir "Refah Muhafızı Operasyonu" başlattı.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarının ardından bu ülkelerin gemilerinin hedef alacaklarını bildirdiHusiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarının ardından bu ülkelerin gemilerinin hedef alacaklarını bildirdi

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırılarının ardından bu ülkelerin gemilerinin hedef alacaklarını bildirdi.

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