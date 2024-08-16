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İngiltere'de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası!

Türkiye'de sosyal medya üzerinden işlenen suçları "Bir tweet attı diye insanlar hapse mi atılır?" diyerek savunanları üzecek kararlar İngiltere'den geldi. Buna göre ay başında İngiltere'de başlayan ve sosyal medyadan yayılan ırkçı nefretle ilgili 3 kişiye hapis cezası verildi. 28 yaşındaki Jordan Parlour'a 20 ay hapis cezası veren Hakim Guy Kearl KC, kararı açıklarken yaptığı açıklamada, "Bu suç o kadar ciddidir ki, derhal hapis cezası verilmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 14:44 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 14:51
İngiltere’de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası!

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Sosyal medyada işlenen suçlara karşı, "Bir tweet attı diye insanlar hapse mi atılır?" atılır savunması yapan sözde özgürlük yanlılarını üzecek kararlar İngiltere'den geldi.

İngiltere'de sosyal medyadan ırkçılığı körükleyenlere ceza



Ay başında İngiltere genelinde etkili olan ve sosyal medya üzerinden yayılan aşırı sağcı öfkenin ardından bu platformların taşıdığı potansiyel risklere bir kez daha gözler önüne sermişti.

IRKÇI NEFRETİ KÖRÜKLEYEN İÇERİK
28 yaşındaki Jordan Parlour şiddet olaylarıyla bağlantılı olarak, Facebook hesabından "ırkçı nefreti körükleyen içerik yayınlamakla" suçlandı. İngiltere'nin Leeds bölgesinde yaşayan Parlour, şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen suç içerikli paylaşımlar yayınladığı için yargılanan ilk kişi oldu.

Yargıç Guy Kearl KCYargıç Guy Kearl KC

PARLOUR'A 20 AY HAPİS
Mahkeme, 28 yaşındaki Jordan Parlour'a insanları sığınmacı ve mültecilerin bulunduğu bir oteli hedef almaya teşvik ettiği için 20 ay hapis cezasına çarptırdı.

DERHAL HAPİS CEZASI VERİLMESİ KAÇINILMAZDIR
Hakim Guy Kearl KC, kararı açıklarken yaptığı açıklamada, "Otele yapılan saldırılara başkalarını da katılmaya teşvik etmek için sosyal medyayı kullandınız. İlk gönderi altı beğeni aldı. Ancak, 1.500 Facebook arkadaşınıza gönderildi ve gizlilik ayarlarınızın eksikliği nedeniyle arkadaşlarınızın arkadaşlarına iletilmiş olacak. Bu yüzden mesajlar geniş çapta yayıldı. Bu suç o kadar ciddidir ki, derhal hapis cezası verilmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Tyler Kay ve Jordan ParlourTyler Kay ve Jordan Parlour

38 AY HAPİS CEZASI ALDI
Parlour, haricinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapse giren diğer kişi ise Tyler Kay oldu. Kay, sığınmacıların kaldığı otelleri yakmaya insanları teşvik etmek için sosyal medyayı kullandığı gerekçesiyle 38 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kay'in paylaşımlarının toplu sınır dışı çağrısı yaptığını belirtildi. Ayrıca Kay'in kasabadaki bir göçmenlik avukatına karşı harekete geçmeyi teşvik eden bir mesajın ekran görüntüsünü retweet ettiği bildirildi.

Kararı açıklayan Hakim Lucking, "Paylaşımların genel tonu, sizin temelde ırkçı zihniyetinizi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

53 yaşındaki Julie Sweeney53 yaşındaki Julie Sweeney

53 YAŞINDAKİ SWEENEY'E 15 AY HAPİS
53 yaşındaki Julie Sweeney de Facebook'ta kışkırtıcı mesajlar yayımladığı için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Müslümanları ve göçmenleri hedef alan Sweeney'in aralarında "Camiyi yetişkinlerle birlikte havaya uçurun" yazılı bir gönderi de bulunan birçok paylaşım yaptığı tespit edilmişti.

İngiltere Başbakan Keir Starmerİngiltere Başbakan Keir Starmer

ŞİDDETİ TEŞVİK EDENLER YARGILANACAK
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakan Keir Starmer, sosyal medyada şiddeti teşvik edenlerin yargılanacağını yineleyerek, hükümetin huzursuzluğun ardından bu platformlara "daha geniş" bakması gerektiğini ifade etti.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA SPEKÜLATİF HABERLER SONUCU YAYILDI
Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.

3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.

Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.

Kayseride provokasyon | Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: 189 kişi tespit edildi, ırkçı vandallığa boyun eğmeyeceğizKayseride provokasyon | Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı: 189 kişi tespit edildi, ırkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz

TÜRKİYE'DEKİ KİRLİ OPERASYON
Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Kayseri'de yaşanan olaylar sonrası sosyal medyadaki manipülatif haberler hızlı bir şekilde yayılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olayların ardından Türkiye genelinde 1065 kişinin gözaltına alındığını, 28 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

189 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ
Göçmen konusuna değinen Bakan Yerlikaya, "Özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. Bot hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6'sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si tutuklandı. Gözaltındaki 6 şahsın işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 kişi de serbest" demişti.

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