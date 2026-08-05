Leipzig Havalimanı'nda çifte alarm: Patlayıcı bulundu kargo uçağı havada çarpıştı

Hava trafiği bir süreliğinde durduruldu ve seferler diğer havalimanlarına yönlendirildi.

Bild gazetesine göre drona bağlı düzenekte patlayıcı madde tespit edildi. Bölgede uçan bir cisim görüldüğüne dair de ihbar geldi.

Leipzig Havalimanı'nda dron alarmı.

KARGO UÇAĞINA BİR CİSİM ÇARPTI

Hava trafiğinin durdurulması nedeniyle iniş yapamayan bir DHL kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havalimanından 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre irtifada havada henüz tanımlanamayan bir cisimle çarpıştı.

Yetkililer kargo uçağının dron olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kargo uçağının burun bölümünde hafif hasar tespit edildiği ve daha sonra güvenli şekilde Hannover'a iniş yaptığı bildirildi.