Leipzig Havalimanı'nda çifte alarm: Patlayıcı bulundu kargo uçağı havada çarpıştı
Almanya’da patlayıcı yüklü dron tespiti ve hava trafiğinin durdurulması nedeniyle alarm verildi. İniş yapamayarak pisti pas geçen kargo uçağı havada tanımlanamayan bir cisimle çarpıştı.
Almanya'nın Leipzig Havalimanı'nda çifte alarm yaşandı. Alman basını gece saatlerinde Leipzig/Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yanında dron bulunduğunu yazdı.
HAVALİMANINDA PATLAYICI DÜZENEK
Bild gazetesine göre drona bağlı düzenekte patlayıcı madde tespit edildi. Bölgede uçan bir cisim görüldüğüne dair de ihbar geldi.
Hava trafiği bir süreliğinde durduruldu ve seferler diğer havalimanlarına yönlendirildi.
KARGO UÇAĞINA BİR CİSİM ÇARPTI
Hava trafiğinin durdurulması nedeniyle iniş yapamayan bir DHL kargo uçağı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havalimanından 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre irtifada havada henüz tanımlanamayan bir cisimle çarpıştı.
Yetkililer kargo uçağının dron olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Kargo uçağının burun bölümünde hafif hasar tespit edildiği ve daha sonra güvenli şekilde Hannover'a iniş yaptığı bildirildi.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, havalimanında bir dron tespit edildiğini doğrulasa da olayın detaylarına değinmedi. Sözcü, Leipzig'e iniş yapması beklenen kargo uçağının bu rotayı iptal etmek zorunda kaldığını belirterek; uçağın havada bilinmeyen bir cisimle temas yaşadığını ve daha sonra Hannover'e güvenli bir şekilde indiğini aktardı.