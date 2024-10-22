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Arap Birliği'nden kritik Filistin zirvesi! Soykırım davasına müdahil olacaklar

Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ele aldı. Zirvede, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açtığı soykırım davasına müdahil olunması ve İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik boykot uygulanması kararlaştırıldı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:13 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:05
Arap Birliği’nden kritik Filistin zirvesi! Soykırım davasına müdahil olacaklar

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Arap Birliğinin katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını görüşmek üzere Filistin'in talebi üzerine olağanüstü toplandığı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Filistin yönetiminin "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik işlediği savaş suçlarındaki artış ve Gazze'nin kuzeyinin bölgeden koparılması" üzerine, dün yaptığı çağrının ardından Arap Birliği daimi delegeler düzeyinde toplandı.

Katil İsrail soykırım davasında yargılanıyor (Fotoğraf: AA)Katil İsrail soykırım davasında yargılanıyor (Fotoğraf: AA)

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, toplantıdaki konuşmasında, "İşgalci İsrail'in yaptığı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde siyasi ve askeri planlar uygulayarak, Filistinli vatandaşlarını yok etme, aç bırakma, hayatlarını sürdüremeyecek duruma getirmek yoluyla zorla göç ettirmektir." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğinin "İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması yönünde adımlar atılması, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinde açtığı soykırım davasına müdahil olunmasının yanı sıra İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik boykot uygulanması" yönünde kararlar aldığını aktaran Akluk, "Bu kararların etkili ve tam anlamıyla uygulanması için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Katil İsrail'in soykırımları devam ediyor (Fotoğraf: AA)Katil İsrail'in soykırımları devam ediyor (Fotoğraf: AA)

KATİL İSRAİL'İN GAZZE PLAN

Katil İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenledi ve 6 Ekim'de kara operasyonlarına başladı. Bu hamlenin, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi amacıyla daha önce İsrail basınında "generallerin planı" olarak bilinen bir strateji çerçevesinde yapıldığı öne sürülüyor.

Katil İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere yönelik olarak boşaltılması istenen bölgelerin haritasını yayınladı. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeye çağırdı. Paylaşılan haritanın, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve hükümete sunulan "generallerin planı"na benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan, Katil İsrail hükümeti, eylül ayında kabinenin bu plana ilişkin yaptığı incelemelere dair basında yer alan haberlere henüz yanıt vermedi. İsrail devlet televizyonu KAN ise bu konudaki gelişmeleri duyurdu.

Arap Birliği’nden kritik Filistin zirvesi! Soykırım davasına müdahil olacaklar

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası(Fotoğraf: AA)Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası(Fotoğraf: AA)

GÜNEY AFRİKA'NIN ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDA İSRAİL ALEYHİNE AÇTIĞI SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle katil İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet arz etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etti ve bu taleple ilgili duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda gerçekleştirildi. Divan, 26 Ocak'ta aldığı tedbir kararlarını açıkladı.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası (Fotoğraf: AA)Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası (Fotoğraf: AA)

Karara göre, işgalci İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları engellemesi ve cezalandırması, Gazze'deki olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için temel hizmetlere ve insani yardıma erişimi sağlaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek için etkili tedbirler alınması ve kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde alınan tedbirler hakkında Mahkemeye rapor sunulması istendi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası (Fotoğraf: AA)Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası (Fotoğraf: AA)

Güney Afrika'nın 6 Mart'ta yaptığı ek tedbir talebi üzerine, Divan 28 Mart'ta yeni kararlar açıkladı. Buna göre, katil İsrail'in Gazze'ye acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaşmasını sağlaması, Filistinlilerin haklarını ihlal etmemesi ve ek tedbirlere ilişkin aldığı önlemleri 1 ay içinde Mahkemeye rapor etmesi gerektiği belirtildi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası (Fotoğraf: AA)Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davası (Fotoğraf: AA)

Divan, 24 Mayıs'taki kararında, Refah'ta sıkışan Filistinlilerin karşılaştığı insani felaket tehlikesinin artması nedeniyle daha önce hükmedilen tedbirlerin yetersiz olduğunu belirterek, İsrail'in Refah kentine yönelik askeri saldırılarını derhal durdurması, Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, BM yetkili organları tarafından soykırım iddialarını araştırmak üzere görevlendirilenlerin Gazze'ye engelsiz erişimi için etkili tedbirler alınmasını ve alınacak tüm tedbirlere ilişkin bir ay içinde Mahkemeye rapor sunulmasını talep etti.

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