Arap Birliği’nden kritik Filistin zirvesi! Soykırım davasına müdahil olacaklar

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Filistin yönetiminin "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik işlediği savaş suçlarındaki artış ve Gazze'nin kuzeyinin bölgeden koparılması" üzerine, dün yaptığı çağrının ardından Arap Birliği daimi delegeler düzeyinde toplandı.

Arap Birliğinin "İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması yönünde adımlar atılması, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinde açtığı soykırım davasına müdahil olunmasının yanı sıra İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik boykot uygulanması" yönünde kararlar aldığını aktaran Akluk, "Bu kararların etkili ve tam anlamıyla uygulanması için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, toplantıdaki konuşmasında, "İşgalci İsrail'in yaptığı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde siyasi ve askeri planlar uygulayarak, Filistinli vatandaşlarını yok etme, aç bırakma, hayatlarını sürdüremeyecek duruma getirmek yoluyla zorla göç ettirmektir." ifadelerini kullandı.

Katil İsrail'in soykırımları devam ediyor (Fotoğraf: AA)

KATİL İSRAİL'İN GAZZE PLAN

Katil İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenledi ve 6 Ekim'de kara operasyonlarına başladı. Bu hamlenin, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden zorla tahliye edilmesi amacıyla daha önce İsrail basınında "generallerin planı" olarak bilinen bir strateji çerçevesinde yapıldığı öne sürülüyor.

Katil İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere yönelik olarak boşaltılması istenen bölgelerin haritasını yayınladı. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeye çağırdı. Paylaşılan haritanın, eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanan ve hükümete sunulan "generallerin planı"na benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Öte yandan, Katil İsrail hükümeti, eylül ayında kabinenin bu plana ilişkin yaptığı incelemelere dair basında yer alan haberlere henüz yanıt vermedi. İsrail devlet televizyonu KAN ise bu konudaki gelişmeleri duyurdu.