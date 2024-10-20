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CANLI | İsrail'in İran'a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti

İsrail'in, İran’a saldırmaya hazırlandığını gösteren ABD’ye ait iki istihbarat belgesi yayımlandı. Raporda, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bu hafta İran'a saldırmak için eğitilmiş istihbarat uçakları ve savaş uçaklarıyla büyük bir tatbikat yaptığı belirtiliyor. Üst düzey bir İsrailli yetkili: “İsrail savunma teşkilatının sızıntıdan haberi var ve konuyu oldukça ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.Öte yandan İsrail ordusu Hizbullah'ın istihbarat karargahını vurduğunu duyurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:00 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:10
CANLI | İsrail’in İran’a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail, Orta Doğu'da katliama devam ederken, İran yanlısı bir Telegram hesabından İsrail'in, İran'a saldırmaya hazırlandığını gösteren ABD'ye ait iki istihbarat belgesi yayımlandı.

    Raporda, İsrail Hava Kuvvetleri'nin bu hafta İran'a saldırmak için eğitilmiş istihbarat uçakları ve savaş uçaklarıyla büyük bir tatbikat yaptığı belirtildi.

    Sızdırılan belgeler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)Sızdırılan belgeler (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi)

    Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçlarının İran'a yönelik saldırı hazırlıkları ve mühimmat transferleri de ayrıntılı olarak raporda yer aldı. İşte detaylar...

    CANLI ANLATIM
    18:01 20 Ekim 2024
    3 LÜBNAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

    İsrail'in, düzenlediği hava saldırısında Lübnan ordusundan 3 asker hayatını kaybetti.

    Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinin Bint Cubayl ilçesindeki bir askeri araca hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

    Açıklamada, Lübnan ordusuna ait askeri aracın Ayn Ebel - Hanin yolunda vurulduğu ve 3 askerin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    16:48 20 Ekim 2024
    İSRAİL'E DÜZE YAĞMURU

    İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgelerine 100'den faza füze atıldığını ve düşen bazı füzelerin yangınlara neden olduğunu bildirdi.

    İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yukarı Celile bölgesine 30 füze atıldığının gözlemlendiği belirtildi.

    İsrail hava kuvvetlerinin bu füzelerden bazılarına müdahale ettiği, bazılarının ise bölgeye düştüğü aktarıldı.

    Lübnan'ın güneyinden Batı ve Yukarı Celile bölgelerine 70 füzenin fırlatıldığı, düşen bazı füzelerin yangına neden olduğu kaydedildi.

    İsrail'in kuzeyindeki Hayfa bölgesine de 3 füze atıldığı ve bunlardan 1'ine müdahale edildiği, kalan ikisinin ise açık alana düştüğü aktarıldı.

    İtfaiye ekiplerinin füzelerin neden olduğu yangınlara müdahale ettiği bildirildi.

    İsrail İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada Yukarı Celile'ye bağlı Safed kentinin doğusundaki Rosh Pina'ya düşen füzeler nedeniyle birkaç noktada yangın çıktığı duyuruldu.

    Israel Hayom gazetesinin haberinde, Yukarı Celile'deki Amiad'a düşen füzelerin yangına yol açtığı kaydedildi.

    Yetioth Ahronoth'un haberinde de İsrail polisinin Roş Pina kavşağından Amiad kavşağına kadar olan 90. yolu Lübnan'dan atılan füzelerin yola düşmesi nedeniyle kapattığı belirtildi.

    13:51 20 Ekim 2024
    GAZZE'DE CAN KAYBI YÜKSELDİ

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

    İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı belirtildi.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 603'e, yaralananların sayısının da 99 bin 795'e çıktığı kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

    12:30 20 Ekim 2024
    MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

    Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınlar gerçekleştirdi.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 1151 kadar fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına katıldığı ifade edildi.

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaşarak slogan atıp marşlar söyledi. Bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görüldü. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de ilerleyen saatlerde beraberindeki geniş polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

    11:59 20 Ekim 2024
    ABD'DEN SALDIRILARIN AZALTILDIĞINI GÖRMEK İSTERİZ AÇIKLAMASI

    ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde dün düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Austin, "İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azalttığını görmek isteriz" dedi.

    Sivil kayıpların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirten Austin, "Sınırın her 2 tarafındaki sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlayacak bir tür müzakere sürecine geçildiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


    İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) misyonu mevzilerine gerçekleştirilen saldırıları görüştüğünü aktaran Austin, "Gallant bana kendisinin ya da güçlerinin UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi. Bu güçlerin saldırıya uğramamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

    11:44 20 Ekim 2024
    3 KİLİT İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

    İsrail Ordusu, Güney Beyrut'taki Hizbullah istihbarat karargahına düzenlenen saldırıda üç kilit ismin öldürüldüğünü duyurdu. Ordu, öldürülen isimleri Elhag Abbas Salameh, Racha Abbas Icha ve Ahmed Ali Hasin olarak sıraladı.

     

    11:40 20 Ekim 2024
    11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

    Nebatiye'nin Kessar Zater Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 4, Sur kentine bağlı Burc Rahhal beldesinde bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişinin öldüğü aktarıldı.

    İsrail savaş uçaklarının Sur kentine bağlı Srifa ile Nebatiye'nin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Kefer Dunin'e düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

    Haberde, her üç saldırıda da yaralananların olduğu aktarıldı.

    11:28 20 Ekim 2024
    İRAN'I SORUMLU TUTTU
    İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki konutuna iHA saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

    İran'ın BM Daimi Temsilciliği'nin olaya ilişkin açıklaması hakkında Katz, "İran'ın yarattığı, finanse ettiği, silahlandırdığı, eğittiği ve şu anda tüm operasyonlarında kontrol ettiği birincil vekil, aniden bağımsız bir varlık olarak tasvir ediliyor." ifadesini kullandı.

    İran'ın "Netanyahu'ya suikast girişiminin sorumluluğunu reddettiğini" öne süren Katz, "Yalanlarınız ve sahte iddialarınız size yardımcı olmayacak, sorumlu sizsiniz." görüşünü paylaştı.

    İran'ın BM Daimi Temsilciliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye isabet eden İHA'nın Lübnan Hizbullahı tarafından atıldığını belirtmişti.

    İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfettiği İHA saldırısıyla "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" vurgulamıştı.


     
    10:52 20 Ekim 2024
    İRAN'A SALDIRI PLANI SIZDI

    “Middle East Spectator” isimli bir Telegram kanalı, cuma günü, ABD istihbarat topluluğundaki bir kaynaktan İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarına ilişkin belgeler aldığını iddia etti. Telegram kanalında düzenli olarak İran yanlısı içerikler yayınlanıyor ve kanala bağlı X hesabının profilinde İran’da bulunduğu belirtiliyor.

    Belgeler arasında, bu hafta başında ABD istihbarat topluluğu içinde dağıtılan Savunma Bakanlığı Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansı’nın (NGA) iddia edilen Görsel İstihbarat raporu da yer alıyor. İddiaya göre raporda son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bazı üslerde gerçekleştirilen önlemler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bunlar arasında, rapora göre İran’a saldırı için tasarlanmış gelişmiş mühimmatların transferi de yer alıyor.

    ABD istihbaratına göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin bu hafta İran’a yönelik olası bir saldırı için eğitilmiş istihbarat uçakları ve büyük ihtimalle savaş uçaklarının da katılımıyla büyük bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtiliyor.

    İstihbarat raporunda ayrıca İsrail’e ait insansız hava araçlarının İran’a yönelik saldırı hazırlıkları da ayrıntılı olarak yer alıyor.

    Axios’a konuşan bir ABD’li yetkili: “İddia edilen sızıntı son derece endişe verici. Ancak bunun İsrail’in İran’a yönelik operasyonel planlarını etkileyeceğine inanmıyorum." dedi.

    Üst düzey bir İsrailli yetkili ise “İsrail savunma teşkilatının sızıntıdan haberi var ve konuyu oldukça ciddiye alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililer yaptıkları açıklamada, ABD istihbaratından belgelerin sızdırıldığına dair iddianın soruşturulduğunu ifade etti.

    Yetkililer, belgelerin kim tarafından ele geçirilmiş olabileceği, istihbarat mensubu biri aracılığıyla mı yoksa "hack" gibi farklı bir yöntemle mi sızdırıldığı, başka bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığı gibi konuların da araştırıldığını kaydetti.

    09:00 20 Ekim 2024
    YENİ GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

    İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar’a ait yeni görüntüler paylaştı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu söylenen görüntülerde, Sinvar’ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü anlar yer aldı.

    Sinvar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı.

    İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

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