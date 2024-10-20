CANLI | İsrail’in İran’a saldırı planı sızdı! Hizbullah karargahı vuruldu: 3 kilit isim hayatını kaybetti

ABD'DEN SALDIRILARIN AZALTILDIĞINI GÖRMEK İSTERİZ AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İtalya'nın Napoli kentinde dün düzenlenen G7 Savunma Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere konuşan Austin, "İsrail'in özellikle Beyrut ve çevresinde gerçekleştirdiği bazı saldırıları azalttığını görmek isteriz" dedi.



Sivil kayıpların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirten Austin, "Sınırın her 2 tarafındaki sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlayacak bir tür müzakere sürecine geçildiğini görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) misyonu mevzilerine gerçekleştirilen saldırıları görüştüğünü aktaran Austin, "Gallant bana kendisinin ya da güçlerinin UNIFIL güçlerini hedef almak gibi bir niyeti olmadığına dair güvence verdi. Bu güçlerin saldırıya uğramamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.