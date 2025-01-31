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FBI’a Trump darbesi! Üst düzey ajanlar istifaya zorlanıyor

ABD’de Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görev yapan kıdemli yetkililerin istifaya zorlandığı iddia edildi. 47. Başkan Donald Trump, görevinin birinci haftasında Beyaz Saray’da çok sayıda değişikliğe imza atarken ülke genelindeki FBI saha ofislerinde görev yapan üst düzey ajanların görevlerinden istifa etmeye zorlandığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 09:27
FBI’a Trump darbesi! Üst düzey ajanlar istifaya zorlanıyor

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    ABD'de Donald Trump'ın 47. Başkan olarak göreve başlamasının ardından Beyaz Saray'da yeni bir dönem başladı. Bir hafta içinde çok sayıda yetkili görevden alınırken FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin sona ermesiyle istifa eden Chris Wray'in yerine FBI direktörlüğü için Kashyap Patel'i atadı. Patel, Senato Yargı Komitesi önünde yemin etti, AAABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin sona ermesiyle istifa eden Chris Wray'in yerine FBI direktörlüğü için Kashyap Patel'i atadı. Patel, Senato Yargı Komitesi önünde yemin etti, AA

    FBI YETKİLİLERİ İSTİFAYA ZORLANIYOR

    Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görev yapan bir grup kıdemli yetkilinin istifaya zorlandığı öne sürüldü.

    ABD gazetesi The Washington Post'a göre, FBI'ın birkaç üst düzey yetkilisinden, 3 Şubat Pazartesi gününe kadar istifalarını sunmalarının istendi ve istifa etmezse kovulacakları belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin sona ermesiyle istifa eden Chris Wray'in yerine FBI direktörlüğü için Kashyap Patel'i atadı. Patel, Senato Yargı Komitesi önünde yemin etti. Yemin törenine Senatör Thom Tillis de katıldı, aaABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin sona ermesiyle istifa eden Chris Wray'in yerine FBI direktörlüğü için Kashyap Patel'i atadı. Patel, Senato Yargı Komitesi önünde yemin etti. Yemin törenine Senatör Thom Tillis de katıldı, aa

    ÜST DÜZEY AJANLARIN İSTİFASI İSTENDİ

    Habere göre, istifası istenen kıdemliler arasında, birkaç icra direktör yardımcısı, suç ve ulusal güvenlik soruşturmalarını yürüten yöneticilerle ülke genelindeki FBI saha ofislerinde görev yapan üst düzey ajanlar bulunuyor.

    FBI'ın eski Direktörü Christopher Wray zamanında bu görevlere getirildiği belirtilen yetkililerden çoğunun henüz emeklilik yaşına ulaşmadığı, bu nedenle zorla görevden alınmaları durumunda kazandıkları emeklilik hakları, sosyal güvence ve tazminat gibi kazanımlardan mahrum kalabilecekleri belirtildi.

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    TRUMP'IN ADAYINDAN "İNTİKAM YOK" AÇIKLAMASI

    ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel, ABD Senatosundaki onay oturumunda, başa gelmesi halinde FBI'da siyasallaşma olmayacağını ve Trump'ın hedef aldığı isimler de dahil, kimseden "siyaseten intikam" almayacağını ifade etmişti.

    Patel, Trump aleyhinde soruşturma yürüten ve bazıları görevden alınan FBI içindeki isimler de dahil olmak üzere, kimseye karşı cezalandırıcı bir yöntem izlemeyeceğini kaydetmişti.

    "Tüm FBI çalışanları siyasi cezalandırmaya karşı korunacak." ifadelerini kullanan Patel, büroyu tüm çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir noktaya getireceklerini belirtmişti.

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