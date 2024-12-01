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ABD Başkanı Donald Trump'tan FBI direktörlüğüne sadık isim! Kash Patel hakkında neler biliyoruz?

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FBI direktörlüğü için Kash Patel'in adını verdi. Trump'ın bu açıklamasının ardından tartışmalı isim Patel dünya basınında gündem oldu. Patel'in Trump'a en sadık isimlerden biri olduğu vurgulanırken Kongre binası saldırı ile bağlantısına da dikkat çekildi. İşte Trump'ın yeni FBI Direktörü Kash Patel ve hakkında bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 13:06 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 13:24
ABD Başkanı Donald Trump’tan FBI direktörlüğüne sadık isim! Kash Patel hakkında neler biliyoruz?

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Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Kash, çok zeki bir avukat ve araştırmacı." değerlendirmesinde bulunan Trump, kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadığını söyledi.

Kash Patel (Takvim Foto Arşiv)Kash Patel (Takvim Foto Arşiv)

Patel, ilk başkanlığı döneminde Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev aldığı Trump'a sadık olarak biliniyor.

Patel'in aday gösterilmesiyle Trump, FBI'daki görev süresi 2027'de dolacak Direktör Christopher Wray'in görevden alınacağının sinyalini verdi.

Wray, Trump tarafından 2017'de atanarak 10 yıllık görev süresine başlamıştı.

Trump'ın yeni FBI direktörü Cash Patel (Takvim Foto Arşiv)Trump'ın yeni FBI direktörü Cash Patel (Takvim Foto Arşiv)

KASH PATEL KİMDİR?

Hintli göçmen bir ailenin oğlu olan Patel, eski bir savunma avukatı ve federal savcı. 2017 yılında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin kıdemli danışmanı olarak Trump'ın dikkatini çekmesinin ardından 2019 yılında Trump tarafından ulusal güvenlik danışmanı olarak işe alındı ve bir yıl sonra Pentagon'un genel sekreteri olarak atandı.

Patel, "bazı Amerikalılar ülkeyi kötü amaçlar için gizlice yöneten, seçilmemiş bir bürokratik makine" sözleriyle ve sert eleştirileriyle dikkat çekerken, medyayı da sert bir dille eleştirerek, medyayı "ABD'nin gördüğü en güçlü düşman" olarak nitelendirmesiyle tanınıyor.

Patel ayrıca Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın sahibi olan Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun yönetim kurulunda yer alıyor.

Trump'a en sadık isim (Takvim Foto Arşiv)Trump'a en sadık isim (Takvim Foto Arşiv)

PATEL HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 5 ŞEY

Trump'ın FBI direktörü olarak Kash Patel'ı göstermesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

New York Times, "Trump'ın FBI Başkanlığına Aday Gösterdiği Kash Patel Hakkında Bilmeniz Gereken Beş Şey" başlığıyla söz konusu isim hakkında dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Analizde Patel'in FBI direktörlüğü için yeterli olmadığı vurgulanırken meslektaşlarının da bu durumu sorguladığı ifade edildi. Patel'in giriş Florida'da giriş seviyesi kamu savunucusu olarak görev yaptığı ve kaybetme olasılığı olan dilekçeleri vermekten kaçındığı söyleniyor.

NYT'nin Patel hakkındaki analizi (Ekran Görüntüsü)NYT'nin Patel hakkındaki analizi (Ekran Görüntüsü)

Patel Trump'ı ilk olarak "Nunes Muhtırası" ile etkiledi. NYT'deki analize göre Bay Patel'in muhtırası, Bay Trump, Cumhuriyetçiler ve muhafazakar medyanın Rusya soruşturmasını siyasetin yönlendirdiği ve hükümetin Trump kampanyasını bizzat gözetlediğine dair sahte iddialarını körükledi.

Patel için "potansiyel bir siyasi cellat diyen" NYT, Patel'in sahip olduğu Kash Vakfı'nın 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda rolleri nedeniyle suçlanan kişilerin ailelerine mali yardım sağladığını iddia etti.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

K$H LOGOSU ALTINDA TRUMP YANLISI ÜRÜNLER
Ayrıca analizde Patel'in, Biden yönetimi boyunca K$H logosu altında Trump yanlısı tişörtler, 2 Trump yanlısı çocuk kitabı ve birçok ürün sattığı ifade edildi.

The Guardian'ın Patel hakkındaki yazısı (Ekran görüntüsü)The Guardian'ın Patel hakkındaki yazısı (Ekran görüntüsü)

HÜKÜMET GANSTERLERİ
The Guardian ise Patel'in 2023 yılında yazdığı kitaba dikkat çekti.

Gazete Trump'ın, Patel'in başkanın gündemini baltalayan hükümet çalışanlarının işten çıkarılmasını savunduğu 2023 tarihli "Hükümet Gangsterleri" adlı kitabını "Beyaz Saray'ı geri almak için bir plan" olarak adlandırdığını söyledi.

Patel'in söz konusu kitabında "derin devleti yenmek" için özetlediği reformlar arasında FBI genel merkezini Washington'dan taşıma, FBI liderliğinin siyasi oyunlara girmesini engelleme, başsavcılık ofisini küçültme yer alıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ELON MUSK'TAN PATEL'E ONAY

Bu ayın başlarında, Trump'ın en önemli danışmanlarından biri olan Elon Musk, Patel'in FBI görevine adaylığı hakkında, sahibi olduğu sosyal medya platformu X aracılığıyla görüş bildirdi. Patel'i göreve onaylayan en önemli Trump müttefiklerinden birinin tweetine "100" emojisiyle yanıt verdi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Patel, Trump'ın sadık destekçileri arasında bile tartışmalı bir figür ve kendini sürekli öven biri olarak görülüyor; seçilmiş başkan için değeri büyük ölçüde sözde derin devlete duyulan ortak nefretten kaynaklanıyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ADALET BAKANLIĞI'NDA KAPSAMLI BİR TEMİZLİK ÇAĞRISI

CNN'in haberine göre Patel kitabında ayrıca Adalet Bakanlığı'nda "kapsamlı bir temizlik" çağrısında bulunuyor ve bakanlığın Demokrat Parti'nin üst düzey üyelerini koruduğunu, ilk Trump yönetimi sırasında bilgi sızdıran kişileri yargılamadığını ve Cumhuriyetçileri ve müttefiklerini haksız yere hedef aldığını savunuyor.

"KORKUTUCU"

Trump'ın geçiş sürecine yakın çok sayıda kaynak, daha önce Patel'in FBI direktörü olarak atanması olasılığı konusunda derin endişelerini dile getirmişti. Bu görevde Patel, başkanın siyasi düşmanlarını soruşturma, hassas bilgilerin gizliliğini kaldırma ve kariyerli kamu görevlilerini tasfiye etme gibi geniş yetkilere sahip olacak.

FBI direktörü rolüyle ilgili iç müzakerelere aşina bir kaynak daha önce CNN'e, "Kash büroda korkutucu" demişti.

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