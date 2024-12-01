ABD Başkanı Donald Trump’tan FBI direktörlüğüne sadık isim! Kash Patel hakkında neler biliyoruz?

"Kash, çok zeki bir avukat ve araştırmacı." değerlendirmesinde bulunan Trump, kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadığını söyledi.

Trump , kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ın yeni FBI direktörü Cash Patel (Takvim Foto Arşiv)

KASH PATEL KİMDİR?

Hintli göçmen bir ailenin oğlu olan Patel, eski bir savunma avukatı ve federal savcı. 2017 yılında Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin kıdemli danışmanı olarak Trump'ın dikkatini çekmesinin ardından 2019 yılında Trump tarafından ulusal güvenlik danışmanı olarak işe alındı ve bir yıl sonra Pentagon'un genel sekreteri olarak atandı.

Patel, "bazı Amerikalılar ülkeyi kötü amaçlar için gizlice yöneten, seçilmemiş bir bürokratik makine" sözleriyle ve sert eleştirileriyle dikkat çekerken, medyayı da sert bir dille eleştirerek, medyayı "ABD'nin gördüğü en güçlü düşman" olarak nitelendirmesiyle tanınıyor.

Patel ayrıca Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'ın sahibi olan Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun yönetim kurulunda yer alıyor.