Beyindeki "vicdan düğmesi" keşfedildi! Bilim açıkladı: Gama dalgaları bencilliği siliyor

Özgecilik neden kişiden kişiye değişiyor?

Çocuklukta çoğumuz paylaşmanın ve başkalarını düşünmenin erdemli bir davranış olduğunu öğreniriz. Ancak yetişkinlikte bu değerlerin uygulanma düzeyi büyük farklılık gösterir. Bazı insanlar fedakârlıkta daha istekliyken bazıları ise kendi çıkarlarını ön planda tutar. Bilim insanları uzun süredir bu farkın yalnızca kültürel ya da ahlaki değil nörobiyolojik bir temeli olup olmadığını araştırıyor.

Deney Nasıl Yapıldı?

Araştırma kapsamında 44 gönüllü katılımcı üzerinde deney gerçekleştirildi. Katılımcılar, ekonomi ve psikoloji alanında sıkça kullanılan "Diktatör Oyunu" adlı deneysel senaryoda toplam 540 karar verdi. Bu oyunda katılımcıya belirli bir para miktarı veriliyor. Bu paranın ne kadarını karşı tarafla paylaşacağına kendisi karar veriyor.

Verdiği miktar karşı tarafa aktarılırken kalan kısmı kendisine kalıyor. Her turda miktarlar değiştirildi ve katılımcılar bazen avantajlı, bazen dezavantajlı konumda bırakıldı. Böylece karar süreçleri farklı senaryolarda gözlemlendi.