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Evlerine dönen Gazzeliler yıkım karşısında çaresiz kaldı!

Gazzeliler, kuzey bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. Ancak bölgeye ulaşanlar, ne evlerini ne de iş yerlerini yerinde bulamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Evlerine dönen Gazzeliler yıkım karşısında çaresiz kaldı!

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    İsrail-Hamas arasındaki ateşkes maddeleri hayata geçirilmeye başlandı. Bu çerçevede Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru, Filistinliler'in geçişine açıldı. Binlerce Filistinli, yanlarına alabildiği eşyalarla kuzeye doğru yola çıktı.

    Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönüşte kullanılacak araçların geçiş noktasında, bir ABD'li özel güvenlik şirketi tarafından denetim yapıldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca yerinden edilen Filistinliler, topraklarına dönmek istediklerini vurguladı. Dönenler enkazlarla karşılaştı.

    Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk,"Bu büyük bir gün" ifadesini kullandı. İsrail'de eski Bakan Itamar Ben-Gvir ise skandal bir paylaşım yaptı. "Savaşa geri dönmeli ve onları yok etmeliyiz!" ifadelerini kullandı.

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