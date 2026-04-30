Current Biology dergisinde yayımlanan araştırma, Bologna Üniversitesi, Wrocław Üniversitesi, Polonya Bilimler Akademisi ve Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Stajnia Mağarası'ndaki iki genç ve bir yetişkin bireyin dişlerinde aynı mitokondriyal DNA tespit edilerek yakın akraba oldukları belirlendi.

Polonya'daki Stajnia Mağarası'nda bulunan yaklaşık 100 bin yıllık sekiz Neandertal dişinden elde edilen mitokondriyal DNA analizi, en az yedi farklı bireyin genetik yapısını ortaya koydu.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, Orta Avrupa'daki Neandertal topluluklarının düşündüğümüzden çok daha bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Polonya'daki fosillerden elde edilen mitokondriyal DNA verileri, İber Yarımadası'ndan Kafkasya'ya kadar uzanan geniş bir genetik ağın izlerini taşıyor.