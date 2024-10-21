Eurofighter’a yeşil ışık! Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlere çıktı

Alman basını Başkan Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesinin getirdiklerini yazdı. Yorumlarda Alman hükümetinin, savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi konusuna uzak durduğu ancak Scholz'un bu ziyaretle Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret ederek savunma sanayisi ürünleri konusunda daha fazla işbirliğine gidileceğini bildirdiği aktarıldı.

BERLİN'İN BAKIŞI

Yorumlarda özellikle Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi ihtimali ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının artması olasılığını göz önünde bulunduran Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye bakışını değiştirdiği vurgulandı. Amacın NATO'nun güney kanadını güvence altına almak ve Ukrayna'ya desteğin azalması karşısında güçleri birleştirmek olduğu belirtilen haberde, Berlin yönetiminin gelecekte Erdoğan'ın Kremlin ile iletişim kanallarını kullanabilmeyi umduğu ifade edildi. Deutschlandfunk'ta yer alan haberde de Scholz ve Erdoğan'ın silah ve teçhizat sevkinde hemfikir olduğu belirtildi. Tagesspiegel gazetesi de Şansölye Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter vermek istediğini yazdı. Scholz'un, iyi ekonomik ilişkileri övdüğü ve NATO ortağına Eurofighter savaş uçaklarının teslim edilmesi olasılığını dile getirdiği kaydedildi. "Scholz, NATO ülkesi Türkiye'ye daha fazla silah ihracatı yapılacağını açıkladı" başlığını atan Welt gazetesi, Scholz'un Türkiye'ye silah ihracatını savunduğunu ve Eurofighter savaş uçaklarının olası teslimatı konusunda da ilerleme kaydedildiğini belirtti.



2024'TE ALMANYA'DAN SİLAH YAĞDI

Bu arada uzun yıllardır Türkiye'ye silah satılışı kısıtlayan Alman hükümeti, 2024'te şu ana dek 103 milyon euro değerinde savuma sanayi ihracatı yapılmasına onay verdi. 28 torpido 101 güdümlü füze bu yıl içinde Almanya'dan gelen silahların bir bölümü.