İsrail’in saldırılarını meşrulaştıran Alman bakan Baerbock protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, çoğunluğunu Filistinli grupların oluşturduğu çok sayıda eylemci, Bakan Baerbock'u protesto etmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. Eylemciler, Filistin'deki şehitler için dua etti ve Filistin milli marşını okudu.

"ALMANYA FİNANSE EDİYOR, İSRAİL BOMBALIYOR"

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Çocuklarımız yaşamak istiyor, Baerbock buna karşı", "Alman silahları, Alman paraları, dünyanın her yerinde öldürüyor", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Siyonizm suçtur, elinizi Filistin'den çekin" sloganları attı.