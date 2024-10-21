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İsrail'in saldırılarını meşrulaştıran Alman bakan Baerbock protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran ifadelerinden dolayı Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock protesto edildi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 23:03 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 00:44
İsrail’in saldırılarını meşrulaştıran Alman bakan Baerbock protesto edildi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, çoğunluğunu Filistinli grupların oluşturduğu çok sayıda eylemci, Bakan Baerbock'u protesto etmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. Eylemciler, Filistin'deki şehitler için dua etti ve Filistin milli marşını okudu.

Almanya'da, İsrail'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi

"ALMANYA FİNANSE EDİYOR, İSRAİL BOMBALIYOR"

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Çocuklarımız yaşamak istiyor, Baerbock buna karşı", "Alman silahları, Alman paraları, dünyanın her yerinde öldürüyor", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Siyonizm suçtur, elinizi Filistin'den çekin" sloganları attı.

Almanya'da Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinli göstericiler tarafında protesto edildi (AA)Almanya'da Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinli göstericiler tarafında protesto edildi (AA)

İSRAİL HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMADAN BOMBALIYOR!

Eyleme katılan bir kişi, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de hastanelerin, okulların, ambulansların ve yerleşim yerlerinin bombalandığına işaret ederek, İsrail'in içinde kim olursa olsun yaralıların tedavi edildiği hastaneleri bombalama hakkı bulunmadığını, hastaneleri bombalamanın suç olduğunu söyledi. Alman hükümetinin İsrail'in Lübnan'a ve Filistin'e yönelik saldırılarını seyrettiğini dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerock (takvim.com.tr | Arşiv)Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerock (takvim.com.tr | Arşiv)

"BU İKİYÜZLÜLÜĞÜ GÖRÜYORUZ"

İsrail'in yaptıklarının meşru müdafaa olmadığını vurgulayan eylemci, "Bu terördür. Annalena Baerbock, hamile kadınların karnına ateş etmek meşru müdafaa değildir. Siz ne yapıyorsunuz? İsrail'i silah ve para ile beslemeye devam ediyorsunuz. Sonra da kanlı ellerinizi temizlemek için ikiyüzlü şekilde Filistin'e ve Lübnan'a birkaç yardım gönderiyorsunuz ama biz bunu görüyoruz. Bu ikiyüzlülüğü görüyoruz. Bunu ne unutacağız ne de affedeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarını meşrulaştıran Alman bakan Baerbock protesto edildi

Filistin destekçileri Alman bakanı protesto etti (AA)Filistin destekçileri Alman bakanı protesto etti (AA)
NE OLMUŞTU?

Alman Bakan Baerbock, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisinde 10 Ekim'de düzenlenen oturumda yaptığı konuşma tepki çekmişti.

"Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." diyen Baerbock, Hamas'ın sivil yerleşim yerleri ve okullara saklandığını iddia etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerock (takvim.com.tr | Arşiv)Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerock (takvim.com.tr | Arşiv)

Baerbock, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." demişti.

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