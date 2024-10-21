İsrail’in saldırılarını meşrulaştıran Alman bakan Baerbock protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, çoğunluğunu Filistinli grupların oluşturduğu çok sayıda eylemci, Bakan Baerbock'u protesto etmek için Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. Eylemciler, Filistin'deki şehitler için dua etti ve Filistin milli marşını okudu.
"ALMANYA FİNANSE EDİYOR, İSRAİL BOMBALIYOR"
Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Lübnan'a özgürlük", "Çocuklarımız yaşamak istiyor, Baerbock buna karşı", "Alman silahları, Alman paraları, dünyanın her yerinde öldürüyor", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Siyonizm suçtur, elinizi Filistin'den çekin" sloganları attı.
Almanya'da Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistinli göstericiler tarafında protesto edildi (AA)
İSRAİL HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMADAN BOMBALIYOR!
Eyleme katılan bir kişi, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de hastanelerin, okulların, ambulansların ve yerleşim yerlerinin bombalandığına işaret ederek, İsrail'in içinde kim olursa olsun yaralıların tedavi edildiği hastaneleri bombalama hakkı bulunmadığını, hastaneleri bombalamanın suç olduğunu söyledi. Alman hükümetinin İsrail'in Lübnan'a ve Filistin'e yönelik saldırılarını seyrettiğini dile getirdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerock (takvim.com.tr | Arşiv)
"BU İKİYÜZLÜLÜĞÜ GÖRÜYORUZ"
İsrail'in yaptıklarının meşru müdafaa olmadığını vurgulayan eylemci, "Bu terördür. Annalena Baerbock, hamile kadınların karnına ateş etmek meşru müdafaa değildir. Siz ne yapıyorsunuz? İsrail'i silah ve para ile beslemeye devam ediyorsunuz. Sonra da kanlı ellerinizi temizlemek için ikiyüzlü şekilde Filistin'e ve Lübnan'a birkaç yardım gönderiyorsunuz ama biz bunu görüyoruz. Bu ikiyüzlülüğü görüyoruz. Bunu ne unutacağız ne de affedeceğiz." ifadelerini kullandı.