İşgalçi İsrail’den Gazze’de etnik temizlik: Yüzlerce Filistinliyi göçe zorluyorlar

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya olmak üzere Gazze Şeridi 'nin kuzeyine şiddetli saldırıları ve sıkı bir kuşatma uygulamaya başladı.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gönüllü olarak yaşadıkları yerleri terk etmediğini, İsrail ordu sunun onları göçe zorladığını vurguladı.

"Etnik temizlik", soykırımdan farklı olarak, toplu ölümler yaşanmasa bile bir toplumun silahlı güç, korkutma, zorla yerinden etme gibi uygulamalarla belirli bir coğrafyada kültürel ve etnik özelliklerinin kaybettirilmesi anlamına geliyor.

İşgalçi İsrail'den Gazze'de etnik temizlik (AA) Basında çıkan haberlerde, Filistinli yetkililer ve Gazze halkı, İsrail'in uygulamaya koymak istediği "generallerin planının" şiddetli saldırılar üzerinden Filistinlilere "etnik temizlik" uygulamayı amaçladığını ifade ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi 'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İşgalçi İsrail'den Gazze'de etnik temizlik (AA) İSRAİL'İN GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI İsrail ordu su, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

İşgalçi İsrail'den Gazze'de etnik temizlik (AA)



İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.