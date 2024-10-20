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Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya'da manşetlerde: Türkiye'ye Eurofighter'ları vermek istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında verdikleri mesajlar, Alman medyasında manşetlere taşındı. Haberlerde Berlin'de bir süredir Türkiye ile ilişkilerde "yeni bir başlangıç"tan söz edildiğine dikkati çekildi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 13:17 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 13:28
Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlerde: Türkiye’ye Eurofighter’ları vermek istiyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye ziyareti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında verdikleri mesajlar, Alman medyasında manşete taşındı.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"
Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Şansölye Scholz İstanbul'da Ankara'ya daha fazla savunma sanayisi ürünü sözü verdi" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, Alman hükümetinin, savunma sanayisi ürünlerinin Türkiye'ye tedarik edilmesi konusuna uzak durduğu ancak Scholz'un bu ziyaretle Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna işaret ederek savunma sanayisi ürünleri konusunda daha fazla işbirliğine gidileceğini bildirdiği aktarıldı.

Başkan Erdoğan ile Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf:AA)Başkan Erdoğan ile Scholz ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf:AA)



Alman hükümetinin Ankara'ya savunma sanayisi ürünlerinin tedariki konusunda gösterdiği yeni tutumla Yunanistan'ı ürküttüğü, bu nedenle Scholz'un, Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerin son dönemde gözle görülür bir şekilde yumuşamış olmasını övdüğü de ifade edilen haberde, Berlin'de bir süredir Türkiye ile ilişkilerde "yeni bir başlangıç"tan söz edildiğine dikkati çekildi.

"TÜRKİYE'YE BAKIŞI DEĞİŞTİ"
Haberde, özellikle Donald Trump'ın ABD'de başkan seçilmesi ihtimali ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının artması olasılığını göz önünde bulunduran Berlin'in, NATO müttefiki Türkiye'ye bakışını değiştirdiği vurgulandı.

Amacın NATO'nun güney kanadını güvence altına almak ve Ukrayna'ya desteğin azalması karşısında güçleri birleştirmek olduğu belirtilen haberde, Berlin yönetiminin gelecekte Erdoğan'ın Kremlin ile iletişim kanallarını kullanabilmeyi umduğu ifade edildi.

Haberde, Almanya'nın Türkiye'ye yakınlaştığının bir diğer işaretinin de Scholz'un en son 2016 yılında gerçekleştirilen yüksek stratejik ortak hükümet istişarelerinin yeniden başlatılacağını duyurması olduğu kaydedildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi (AA)



Deutschlandfunk'ta yer alan haberde de Scholz ve Erdoğan'ın silah ve teçhizat sevki konusunda hemfikir olduğu ancak Orta Doğu konusunda farklı düşündükleri belirtildi.

Haberde, Almanya ve Türkiye'nin yıllarca süren itidalli ilişkilerin ardından savunma sanayisi alanında yeniden daha fazla işbirliği yapmak istediği belirtildi, Şansölye Scholz'un, Başkan Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından, NATO ortağı Türkiye'nin Alman silahlarını almasının doğal olduğunu söylediği aktarıldı.

Süddeutsche Zeitung'daki analizde de "Dost olmak istiyor muyuz?" başlığı kullanıldı.

Analizde, Olaf Scholz'un yıldırım bir ziyaret için İstanbul'a uçtuğu, Şansölye ve Başkan Erdoğan'ın birbirleriyle iyi anlaştıklarının görüldüğü ayrıca hangi konuların yeni dostluklarını bozacağını da bildikleri kaydedildi.

Şansölye'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin geliştiğinin söylendiği ve bunun muhtemelen kişisel sebepleri olduğu zira ikilinin birbirlerini daha iyi tanıdığına işaret edilen analizde, iki liderin uluslararası zirvelerde ve eylülde New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bir araya geldiği; bunun, Olaf Scholz'un şansölye olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ikinci ziyaret olduğu hatırlatıldı.

Erdoğan-Scholz zirvesi Almanya’da manşetlerde: Türkiye’ye Eurofighter’ları vermek istiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi (AA)


EUROFİGHTER VERMEK İSTİYOR
Tagesspiegel gazetesi de Şansölye Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter vermek istediğini yazdı.

Haberde, Orta Doğu konusundaki anlaşmazlık devam etmesine karşın Türk-Alman ilişkilerinin yakınlaşacağı diğer konularda bir hareketlilik olduğunu ifade edildi.

Olaf Scholz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Alman ilişkilerinde son dönemde yaşanan iyimser havanın, Orta Doğu ihtilafı konusundaki derin görüş ayrılıkları nedeniyle bozulmasına izin vermeme kararlılığı da dahil olmak üzere pek çok konuda mutabık kaldığı aktarıldı.

Scholz'un, iyi ekonomik ilişkileri övdüğü ve NATO ortağına Eurofighter savaş uçaklarının teslim edilmesi olasılığını dile getirdiği kaydedildi.
"Scholz, NATO ülkesi Türkiye'ye daha fazla silah ihracatı yapılacağını açıkladı" başlığını atan Welt gazetesi, Scholz'un Türkiye'ye silah ihracatını savunduğunu ve Eurofighter savaş uçaklarının olası teslimatı konusunda da ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Scholz'un "Türkiye bir NATO üyesi ve bu nedenle somut teslimatlara yol açacak kararlar almaya devam ediyoruz. Bu tabii ki bir mesele ve son zamanlarda bu tür kararlar da aldık. Ve daha fazlası da olacak" ifadelerine yer verilen haberde, Alman hükümetinin son dönemde Türkiye'ye eskiye oranla daha fazla askeri teçhizat ihracatına izin verdiği hatırlatıldı.

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