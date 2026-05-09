İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduğu aktivistler Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'i serbest bırakacak.

İtalyan hükümeti, İsrail ordusunun İtalyan bayraklı gemiye yönelik hukuka aykırı saldırısını kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 aktivisti bugün serbest bırakacağı açıklandı. AVILA VE KİŞK SERBEST BIRAKILIYOR İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah'tan yapılan açıklamaya göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) yetkilileri Sumud Filosu aktivistleri Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'in serbest bırakılmak üzere bugün İsrail göçmen bürosuna teslim edileceğini Adalah avukatlarına bildirdi.