Epstein'in eski İsrail Başbakanı Barak’la kurdukları "İthal Yahudi" planı ortaya çıktı!

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede 2019'da ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein'e belgelerde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın, Epstein'le Rusya'dan İsrail'e 1 milyon göçmen "ihtiyacını" konuştuğu ortaya çıktı. Belgelerde yer alan ses kaydında, Barak'ın Epstein ile Ortodoks Hahambaşılığının Yahudiliğin tanımı üzerindeki tekelinin kırılması yoluyla Yahudiliğe geçişlerin kolaylaştırılması üzerine konuşması dikkati çekti.

Virginia Giuffre. (Görseller takvim.com.tr/arşivden alınmıştır) 'TECAVÜZ' İDDİASI

Epstein'e karşı sürdürülen mücadelenin önde gelen isimlerinden olan ve geçen yıl intihar ettiği açıklanan Virginia Giuffre, "meşhur bir başbakan" tarafından tecavüze uğradığını anlatmıştı. Her ne kadar söz konusu başbakanın ismi açıklanmasa da birçok haberde bu sapığın Epstein ile yakın ilişki içinde olan Barak olduğu ileri sürülmüştü.